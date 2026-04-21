Войната в Украйна:

Русия спира транзита на казахстански петрол за Германия?

21 април 2026, 14:14 часа 379 прочитания 0 коментара
Снимка: Transneft
Русия се очаква да спре износа на казахстански петрол за Германия по нефтопровода "Дружба“ от 1 май, съобщиха трима източници от индустрията, цитирани от Ройтерс. По информация на източниците, актуализираният график за износ на петрол вече е изпратен до Казахстан и Германия. Тръбопроводът е една от най-големите петролни артерии в Европа, изградена още през 60-те години, която доставя суров петрол чрез две разклонения - през Украйна и Беларус до страни като Германия и Полша.

Към момента няма официално потвърждение от страна на засегнатите страни.

"Проверка по въпроса"

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви по време на пресконференция, че не разполага с информация за планове за спиране на транзита на казахстански петрол към Германия по тръбопровода "Дружба“. Той допълни, че "не му е известно за подобно решение", като добави, че "ще бъде направена проверка по въпроса".

Разклонението през Украйна пострада на фона на военните действия между Москва и Киев, като от това беше преустановен транзитът на петрол към Унгария и Словакия. Това през Беларус и Полша остана незасегнато от военните действия и по него преминават петролните доставки от Казахстан до Германия.

След началото на войната в Украйна през 2022 г. повечето държави от ЕС, включително Германия, прекратиха директния внос на руски петрол. В резултат на това от 2023 г. Германия започна да получава петрол от Казахстан чрез същия тръбопровод, като алтернатива на руските доставки.

През 2025 г. доставките на казахстански суров петрол за Германия достигат около 2,1 млн. тона.

 

Пламен Иванов Отговорен редактор
Германия Казахстан Русия петрол нефтопровод Дружба
