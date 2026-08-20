Край на скритите нощувки: Регистрират всички Airbnb апартаменти

Апартаментите за краткосрочни туристически наема чрез платформи като Airbnb ще бъдат включени в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) от следващата година. Основната цел е секторът да излезе от сивия сектор и да осигури прецизно отчитане на нощувките, което ще доведе до по-високи приходи от туристически данък. Новината беше съобщена от министъра на туризма Илин Димитров в ефира на БНТ, където той подчерта, че засилването на контрола над този тип настаняване е задължителна стъпка и указание от Европейската комисия за всички страни членки на ЕС.

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Още реформи

"В същото време в сектор Туризъм правителството планира и няколко реформи, чиято цел е не просто да увеличим броя на туристите, но най-вече стойността, която те създават с посещението си у нас", посочи Димитров.

Например предвижда се общините да бъдат задължени да отделят половината от събрания туристически данък за маркетинг и реклама на местни туристически обекти и събития, които привличат посетители.

Освен това се планира създаването на специален Фонд за свързаност и реклама "Бранд България", с който да бъдат подпомагани летища, авиопревозвачи, туроператори и общини за пакетиране на дестинации, събития и маршрути, които удължават престоя на туристите и разширяват сезона през май, юни, септември и октомври. Очакванията са с помощта на този фонд авиокомпаниите да увеличат многократно самолетните полети с туристи до нашата страна.

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"Най-големият бич за българското Черноморие е късият сезон, който води до нерентабилност на туристическия бизнес и проблеми с намирането на работна ръка", каза Димитров. Затова рекламата ще бъде специално насочена за привличане на туристи извън силния летен и зимен сезон. По думите му такива туристи са германците, но тази година е провалено пътуването на поне 220 хиляди гости от Германия вследствие на разрив между две авиокомпании. "Това се е случило през октомври миналата година, но правителството на Росен Желязков не е направило нищо да намери алтернатива на отменените полети, въпреки че е имало интерес от германските туристи", коментира Димитров.

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"67% от туристите у нас са българи, което донякъде е проблем. Страната ни има нужда от повече чуждестранни туристи, от свежи капитали. Годишно България се посещава от 4 милиона чужди туристи и те трябва да бъдат увеличени двойно до 8 милиона, минимум", каза още министър Димитров.

Друга задача пред сектора е да се увеличи средният престой на един турист у нас, който сега е едва 3.2 дни. За сравнение в Майорка е 6.4 дни.