"Детската болница няма нужда от още един съвет, а от първа копка": И от ГЕРБ се подиграха на мерките на Радев

Детската болница няма нужда от още един съвет. Има нужда от първа копка.

Това написа председателят на здравната комисия в парламента и депутат от ГЕРБ Костадин Ангелов по отношение на създадения с постановление на вчерашното правителствено заседание Междуведомствен координационен съвет по въпросите на Националната детска болница.

Съветът ще е консултативен орган на Министерския съвет за координация в сферата на изпълнителната власт, както и ще си сътрудничи с други държавни органи и органи на местното самоуправление при определянето и провеждането на държавната политика за Националната детска болница. Съветът ще се ръководи от министъра на здравеопазването Катя Ивкова.

Още: "А дано, ама надали": Обвинения, че в държавния съвет за детската болница липсват външни експерти

Гражданската инициатива "За истинска детска болница" и фондацията "За доброто" вече обявиха своите критики, че в междуведомствения съвет липсва не само представител на Обществения съвет, но и представители на Столична община и на Здравната инвестиционна компания за детска болница - компанията, отговорна за извършването на всяка стъпка по реализация на сградата.

"Междуведомственият съвет не лекува деца"

"Вчера правителството ни зарадва с добра новина. Създаден е Междуведомствен координационен съвет за Националната детска болница. Ще има министри. Ще има заместник-министри. Ще има институции. Ще има координация „на най-високо ниво“. С две думи - всичко необходимо, за да се координира координацията. Само че има един дребен проблем. Болницата още я няма. И това вече не е политическо мнение. Това е факт", написа Ангелов.

Според него самото правителство признава, че през последните три години има застой, а държавното дружество, което трябваше да организира и контролира изграждането, беше създадено още през 2020 г. именно за тази работа.

Още: Без тежки и бавни процедури: Правителството вижда детската болница като приоритет

"През 2024 г. Народното събрание единодушно прие решение за ускоряване на проекта. По мое предложение беше предвиден специален сайт за пълна прозрачност. Поискахме отчет за свършеното, план за ускорено изграждане, ежемесечен контрол и публичност. Говорихме и за камери на терена, за да може всеки гражданин да вижда какво се случва. Тогава казах и нещо съвсем просто: оптимистичният срок е 4-5 години, реалистичният е по-дълъг, а песимистичният - 7-8 години. Това беше през 2024 г. През 2025 г. казахме, че 96 млн. лв. вече са налични по сметките на държавното дружество. За бюджета за 2026 г. предложихме устойчиво финансиране - по 10 млн. евро годишно за 2026, 2027 и 2028 г. Пари имаше. Планове имаше. Парламентарни решения имаше. А днес какво имаме? Нов съвет", коментира още бившият здравен министър.

Той припомни, че междувременно през юни 2026 г. КЗК отмени процедурата за проектиране заради ограничителни условия, Министерство на здравеопазването започна извънпланова проверка, а самото министерство днес признава, че проектът е затруднен и от висящо дело пред ВАС.

"Затова имам няколко съвсем конкретни въпроса: Кога ще има избран проектант? Кога ще има инвестиционен проект? Кога ще има разрешение за строеж? Кога ще има избран строител? Кога започва реалното строителство? И най-важният въпрос: Кога първото дете ще бъде прието в тази болница? Защото междуведомственият съвет не лекува деца. Министрите не строят болници. Прессъобщенията не правят първа копка. А съветите не могат да бъдат заместител на отговорността", категоричен е Ангелов.

По думите му има и още нещо показателно. "В прессъобщението пише, че съветът ще бъде от 9 членове, 8 от които министри. След това са изброени 8 министри, заместник-министър на финансите и директорът на АГКК. Получава се… 10. Явно координацията още не е стигнала до аритметиката", пошегува се той.

Още: "Това мнозинство няма намерение да създаде Национална детска болница": Партията на Радев скандализира с гласуване в НС

"Шегата настрана. Още през 2020 г. настоявахме България да има истинска, модерна детска болница, в която децата да получават комплексна помощ на едно място, вместо родителите да търсят лечение в чужбина. И днес позицията ми е същата. Подкрепям всяко действие, което реално ускорява проекта! Ако този съвет е създаден, за да премахне административните пречки - прекрасно. Сега остава само да видим резултата. Не още един доклад. Не още една работна група. Не още един съвет. А болница. Защото българските деца чакат достатъчно дълго", коментира още Ангелов.