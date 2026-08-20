"Спаси София" иска кръгово кръстовище пред Терминал 2 на Летище "Васил Левски"

Столичната община да предвиди средства за изграждането на отдавна планираното кръгово кръстовище пред Терминал 2 на Летище "Васил Левски". За това настояват от "Спаси София". От организацията са внесли предложение до кмета Васил Терзиев средствата за проектиране и строителство на кръстовището между ул. "Продан Таракчиев" и бул. "Брюксел" да бъдат заложени в бюджета за следващата година.

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От партията изтъкват, че в момента скоростната отсечка на бул. "Брюксел" завършва пред Терминал 2 с нерегулирано Т-образно кръстовище с ул. "Продан Таракчиев". Според тях там автомобилите, движещи се с висока скорост по булеварда, се засичат с трафика от ул. "Мими Балканска", както и с автобусите на градския транспорт, обслужващи летището.

"Това е основният автомобилен подход към по-натоварения терминал на Летище София и това кръстовище създава ненужни конфликтни точки. Решението е известно от години - кръгово кръстовище е предвидено, но продължава да съществува единствено на чертеж", заяви общинският съветник от "Спаси София" Гергин Борисов.

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Според партията проектът не трябва да бъде отлаган повече, особено с оглед на очакваното увеличение на пътникопотока през летището през следващата година заради провеждането на Евровизия. Макар конкурсът да е в Бургас, според организацията значителна част от чуждестранните посетители вероятно ще пристигнат в България през столичното летище.

"Това кръстовище е опасно, а оттам минава целият градски транспорт за летището. Строителството на това кръгово не може и не трябва да се отлага повече", подчерта Борисов.