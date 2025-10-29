Любопитно:

Ще има ли криза с горивата и каква ще е съдбата на "Лукойл"? Отговорите от Държавния резерв

Ще има ли криза с горивата и каква ще е съдбата на "Лукойл"? Отговорите от Държавния резерв

България разполага с достатъчни количества горива, които да задоволят потребностите на бизнеса и гражданите за дълъг период от време. Това заяви в интервю за БГНЕС Асен Асенов, председател на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси". Съгласно Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, ДА "Държавен резерв и военновременни запаси" трябва да поддържа запаси за 90 дни, но следва да се има предвид, че дружествата разполагат и с оперативни резерви.

"Освен това отчитаните от нас запаси са предвидени при нулеви производство и внос, така че може да се каже, че страната разполага с достатъчни количества горива, които да задоволят потребностите на бизнеса и гражданите за дълъг период от време", уточни Асенов.

Съдбата на "Лукойл"

На въпрос дали се предвижда в предстоящите седмици до 21 ноември, когато правителството трябва да вземе генерално решение за рафинерията на "Лукойл" в Бургас, да се увеличи петролният резерв Асен Асенов отговори: "Към момента Агенцията не разполага с бюджет, който да позволи закупуването на нови количества, но при решение на правителството и отпускане на целеви средства сме в пълна готовност да закупим допълнителни такива".

Във връзка с наложените от САЩ санкции на руската петролна компания "Лукойл" и какви действия се предприемат от Държавния резерв той посочи, че са в постоянен контакт с Министерство на енергетиката, Министерство на вътрешните работи, Министерство на транспорта и Агенция митници. "В директен контакт сме с всички частни оператори и са предприети всички необходими действия за въвеждане в действие на Плана за намеса, ако това се наложи", добави Асенов.

На 22 октомври САЩ наложиха санкции на най-голямата частна руска петролна компания "Лукойл", собственик на рафинерията "Нефтохим" в Бургас. Причината е продължаващата война на Русия в Украйна.

Премиерът Росен Желязков свика работно съвещание за набелязване на мерки след наложените санкции.  Министърът на енергетиката Жечо Станков обяви, че към момента правителството има ясен план за действия относно "Лукойл" и доставките на нефт и нефтопродукти. "Аз като ресорен министър ще го задействам. Първо ще бъдат извършени проверка и мониторинг на запасите от гориво", каза той след проведеното работно съвещание.

В понеделник "Лукойл" съобщи, че възнамерява да продаде международните си активи. 

Европейската комисия също излезе с коментар по въпроса, в който се казва, че на този етап Брюксел не вижда непосредствена заплаха за сигурността на енергийните доставки в общността вследствие на наложените от САЩ санкции срещу руската петролна компания "Лукойл".

Виолета Иванова
