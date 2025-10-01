Колко са се стопили швейцарските ледници за 10 години

Швейцарските ледници, които са несъразмерно засегнати от климатичните промени, са загубили една четвърт от обема си само през последното десетилетие, предупредиха учени в ново проучване, което засили опасенията от ускоряващото се топене. Проучването е цитирано от АФП и БГНЕС.

Тази година, поради зимата с малко сняг в комбинация с летните горещи вълни, швейцарските ледници са загубили 3% от обема си, което е четвъртото по големина свиване от началото на измерванията, според проучване на организацията за наблюдение на ледниците в Швейцария (GLAMOS).

