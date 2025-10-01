Войната в Украйна:

Колко са се стопили швейцарските ледници за 10 години

01 октомври 2025, 10:16 часа 219 прочитания 0 коментара
Швейцарските ледници, които са несъразмерно засегнати от климатичните промени, са загубили една четвърт от обема си само през последното десетилетие, предупредиха учени в ново проучване, което засили опасенията от ускоряващото се топене. Проучването е цитирано от АФП и БГНЕС.

Тази година, поради зимата с малко сняг в комбинация с летните горещи вълни, швейцарските ледници са загубили 3% от обема си, което е четвъртото по големина свиване от началото на измерванията, според проучване на организацията за наблюдение на ледниците в Швейцария (GLAMOS).

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
