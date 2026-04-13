След провала на преговорите с Иран: Индексите на Уолстрийт летят надолу

Основните индекси на Уолстрийт се понижиха в понеделник, след като преговорите през уикенда между САЩ и Иран не доведоха до споразумение за прекратяване на войната, което заплашва зараждащото се възстановяване на акциите и рискува нова вълна от волатилност, предаде Reuters. Спадът показва, че всяко облекчение от прекратяването на огъня, постигнато миналата седмица, може да бъде мимолетно, което подчертава рисковете от прекалено силно залагане на бичи залози, когато геополитическата среда остава несигурна.

Допълнителна несигурност беше американската военна блокада на целия морски трафик, влизащ или напускащ ирански пристанища и крайбрежни зони, ход, насочен към увеличаване на натиска върху Техеран.

Индексът на променливостта на пазара CBOE (.VIX), отваря нов раздел, измервателят на страха на пазара, се изкачи до 20,61 пункта. „Очакваме подновен натиск върху рисковите активи и възходящи движения на петрола в началото на тази седмица“, каза Бенджамин Джоунс, глобален ръководител на изследванията в Invesco.

„Имаше деескалация във въоръжения конфликт, но мащабът на деескалацията и липсата на яснота относно това кога ще се възобновят търговските потоци ни оставя като цяло все още на същото място – статуквото – от икономическа гледна точка".

Надеждата на фронта на печалбите

Надеждите за облекчение на фронта на печалбите бяха попарени след Goldman Sachs (GS.N), отваря нов раздел. Акциите паднаха с 4,1% поради слабост в подразделенията за фиксиран доход, валути и стоки. „Не виждаме пазарът да обръща твърде много внимание на очакванията за печалбите. И всичко това се дължи на перспективите за по-висока инфлация, по-слаба икономическа активност и Федералният резерв, който може да бъде принуден да остане на изчакване за дълго, дълго време“, каза Питър Кардило, главен пазарен икономист в Spartan Capital Securities.

Вниманието сега се насочва към коментари от ръководители на Goldman Sachs, които търсят насоки за това как конфликтът в Близкия изток, който вече е в седмата си седмица, се отразява на икономиката и капиталовите пазари.

Финансови акции

Към 09:40 ч. източно време, индексът Dow Jones Industrial Average (.DJI), отваря нов разделпадна с 356,14 пункта, или 0,72%, до 47 572,11, индексът S&P 500 (.SPX), отваря нов разделспадна с 22,25 пункта, или 0,33%, до 6 794,64, а Nasdaq Composite (.IXIC), отваря нов разделсе понижи с 81,74 пункта, или 0,36%, до 22 821,15.