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"В петък по камизокли": Проф. Рачев разкри какво идва след необичайно топлото време

10 ноември 2026, 7:40 часа 845 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
"В петък по камизокли": Проф. Рачев разкри какво идва след необичайно топлото време

Отиде си най-топлият октомври, откакто се водят метеорологични наблюдения. Става дума за цяла Европа. Това са повече от 150-160 години данни, а както върви тази година, по всяка вероятност ще бие 2023 г. като най-топлата, откакто се водят инструментални наблюдения. Така че само хубави новини. Четвъртък и петък ще е 20 градуса и както обичам да се шегувам – в петък ще става за по камизолка. Тази прогноза за времето направи климатологът проф. Георги Рачев е ефира на bTV.

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След това идва захлаждане и температурите ще падат. "Ето го петък. Огромно, то дори не е оранжево, червено петно, Балканите. Белград – 24 градуса, Атина – 23 градуса. Да, Балканите са по-топли, отколкото Испания и Португалия. След това идва студения фронт и сериозно захлаждане", каза той.

"Както са тръгнали температурите, изглежда това ще е най-топлата година в историята. Засега това е 2023 г.", заяви още професорът. Той даде пример, че октомври е бил най-топлият в историята, откакто се водят метеорологични наблюдения. "Аз не виждам нищо лошо в това, че светът се затопля. Ползите са много повече", посочи той.

Сравнително сухо ще е времето в следващите 10 дни. Месечната норма за валежи обаче е преизпълнена. 

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есен топло време прогноза за времето Георги Рачев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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