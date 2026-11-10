След атентата в Краков: сигурна страна ли е Полша?

Терористичната атака в Краков с шест жертви и 16 ранени разтърси Полша. Тази централноевропейска държава, разположена на източната граница на ЕС и НАТО, досега се считаше за спокойна и сигурна - за разлика от някои западноевропейски страни.

В Полша е имало убийства на политици - например на либералния кмет на Гданск Павел Адамович през 2019, имало е и саботажни операции, за които се смята, че са дело на руските служби. Но досега страната не беше ставала сцена на големи терористични атаки като тези в Париж, Лондон или Берлин.

На 7 ноември 24-годишният Михал О. откри стрелба от автомобила си, с който влезе на централния площад на Краков. По-късно в дома на предполагаемия извършител бяха открити още три трупа - на бащата, майката и сестрата на мъжа. Смята се, че той е застрелял и тях. Михал О. беше заловен след преследване от полицията, а по-късно почина в болницата.

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Съседи на семейството му разказват, че мъжът имал влечение по оръжията и често ходел на стрелба с баща си. И двамата са имали разрешителни за оръжията си. Смята се, че полуавтоматичното оръжие, с което е извършил стрелбата в Краков, също е било легално.

Репутацията на Полша като сигурна страна е под въпрос

"Преди Полша се смяташе за спокойна и безопасна", пише журналистът Йежи Хашчински във вестник "Речпополита" и припомня няколко видеа, които се разпространяват в социалните мрежи и рекламират страната и дори конкретно Краков като безопасно място за туристи. "Сега площадът в Краков символизира загубата на този статут", коментира журналистът.

Терористичният атентат от събота обаче не е единственото жестоко престъпление от последните седмици. През септември млад украинец уби с нож католически свещеник в Ярослав, недалеч от границата с Украйна. А през октомври 15-годишен бивш ученик наръга с нож чистачката на училище, която почина. Малко преди това в професионално училище в североизточната част на страната също имаше нападение с нож: 19-годишен младеж рани девет души – учители и ученици, както и двама случайни минувачи. В град Шерпцпък бе задържан 17-годишен младеж, който планирал нападение срещу училището си. При обиск в дома му са били иззети два ножа, а младежът е проучвал в интернет как да извърши нападение в училище. Наскоро беше и арестуван мъж, за когото се предполага, че е планирал атентат срещу министър-председателя Туск. А преди две седмици полските сили за сигурност бяха поставени в състояние на тревога, когато в Калининградската област големи групи хора се приближиха от руската страна на полската граница.

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Имало ли е достатъчно полиция?

Още в първите часове след нападението на 7 ноември, в Полша започна разпалено да се търси интерпретация на случилото се. Главният редактор на десния телевизионен канал "Република" Томаш Сакиевич предаваше на живо и твърдеше, че на мястото нямало "нито един полицай". Фактът, че зад гърба му се виждат униформени, не го притесняваше и той продължи да твърди, че полицията е изместена от Краков към Варшава, където да наблюдава ситуацията около Конституционния съд. Там от няколко седмици тече борба за власт между "Право и справеливост" (ПиС) в лицето на президента Карол Навроцки и някои от съдиите и управляващите. Телевизия "Република" се смята за свързана с ПиС и много политици от партията повтаряха твърденията на Сакиевич в Х.

Марек Борон от полската полиция отрече твърденията на "Република". Полицията в Краков открива стрелба срещу нападателя три минути след като получава първия сигнал. Общо над 1100 полицаи са пратени в града, казва Борон.

Факт е обаче, че стотици полицаи охраняват Конституционния съд във Варшава от седмици. Поддръжници на ПиС се опитаха да щурмуват сградата на съда и в момента продължават да протестират пред него. В частната полска телевизия, която е по-либерална - TVN, в неделя по време на дискусия журналисти обвиниха опозиционния лагер, че след атентата десните политици са искали на всяка цена да разберат каква е националността на предполагаемия извършител и дали той няма украински корени. Полските десни политици отдавна смятат Украйна и украинските бежанци за врагове на поляците.

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Поляризацията води до създаването на "полски Брайвик"

Вътрешният министър Марчин Кирвински каза след стрелбата в събота, че има сериозни индикации за това, че нападателят има "много, много радикални виждания" и е "запленен от крайнодесни идеологии". Добави обаче също така, че разследването все още тече. Това изказване стана обект на сериозни критики - мнозина твърдят, че е било твърде рано да се правят такива определения за мотивацията на нападателя. Заместник-началникът на кабинета на президента Навроцки - Адам Андрушкевич, нарече изказването на вътрешния министър "отвратително". Бартоломю Пейо от опозиционната "Конфедерация" - по-дясна партия от ПиС, разкритикува министъра. "Отблъскващо е, че министърът не може просто да замълчи след такава трагедия", каза политикът.

Борбата за власт между управляващите начело с Туск и лагерите на дясноконсертвативната опозиция и крайнодесните партии от години се задълбочава, а сега е по-видима от всякога - само година преди следващите парламентарни избори. А като лидер на дясното крило в полската политика се позиционира все повече президентът Карол Навроцки.

"В сянката на тази поляризация в Полша се появяват версии на (Андерш) Брайвик. Един от тях нападна хора на площада в Краков и извърши масово убийство с мащаб, невиждан досега в страната", написа публицистът Богуслав Хработа в "Речпополита" в неделя.

Ще има ли "марш за независимост"?

В няколко полски града са обявени допълнителни мерки за сигурност. За 11 ноември, един от националните празници на Полша, когато страната празнува независимостта си, е планиран "Марш на независимостта" във Варшава. Обичайно този марш обаче събира и много крайнодесни групи. Организаторите очакват до половин милион участници. Те искат преди всичко да протестират срещу правителството на Туск и срещу реформата на Конституционния съд. Някои наблюдатели се опасяват, че протестиращите биха могли да щурмуват съда.

Лидерът на "Право и справедливост" Ярослав Качински се обърна към поддръжниците си с молба да не се събират на демонстрации на 11 ноември на фона на националния траур, обявен след атентата в Краков. "Това е решение на мъдър човек и истински политик", коментира журналистът Хработа. Все още не се знае обаче дали обръщението на Качински ще има ефект.

Източник: Дойче веле