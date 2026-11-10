"Здравеопазването е антиприоритет на управляващите": Бивш здравен министър с анализ на бюджета

Здравеопазването не е приоритет на настоящите управляващи, а здравната система се крепи единствено на здравното осигуряване и на НЗОК. Такъв анализ на бюджета направи Илко Семерджиев, бивш здравен министър, заместник председател на Българския лекарски съюз и създател на Националната здравна каса.

"Приоритетите зависят от бюджетите, а не от празните приказки на политиците! МФ най-после публикува Проекта на Закон за държавния бюджет 2027, така че можем да правим коментари върху официален документ - дал съм таблица с числата за сектор здравеопазване, така че всеки да може и сам да си направи изводите", написа той.

Семерджиев уточни, че в ЗДБ не се съдържат данни за бюджета на НЗОК, който е най-големият и затова неговите числа и структура могат да станат ясни, когато НЗОК публикува своя проект на бюджет 2027.

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"Ясни са, обаче, числата в КФП и в тях се съдържат както бюджета на НЗОК, така и бюджетите на общините и другите министерства и ведомства, в които има здравни и лечебни заведения (като МЗ, МНО, МВР, Министерство на транспорта, Министерство на правосъдието и др.)", коментира Семерджиев и уточни какво му прави впечатление.

Антиприоритет

"Приоритетът на приоритетите, а именно ПРОФИЛАКТИКАТА, който бе многократно обговарян от министъра на здравеопазването и от премиера е с ПРОГРЕСИВНО НАМАЛЯВАЩ бюджет - видно е, че от 94,2 млн.лв. през 2025 г. слиза до 91,2 млн.лв. през 2026 г., за да се закотви през 2027 г. на 86 млн.лв. ИЗВОД: профилактиката не е приоритет, напротив, тя е АНТИПРИОРИТЕТ", смята той.

"Заявките преди изборите и след това бяха, че ще се намали бюджета за ЛЕЧЕНИЕ, за да се увеличи този за профилактиката. В реалността виждаме точно обратното – от 476,6 млн.лв. през 2025 г. бюджета за лечение скача през 2026 г. на 506,6 млн.лв., за да достигне през 2027 г. до 590,2 млн.лв. ИЗВОД: Компетентността на управляващите е на толкова ниско ниво, че всичките им заявки биват опровергани във всеки техен бюджет, което вероятно се прави от администрацията защото тя осъзнава, че ако изпълни празните приказки на партия Прогресивна България със заявените от тях политики то здравната система ще колабира, болници ще фалират, а спешната помощ ще спре да функционира", добави още бившият министър.

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"БВП за здравеопазване ПРОГРЕСИВНО НАМАЛЯВА от 5,5% през 2025 г. до 4,8% през 2028 - 2029 г. Следователно здравеопазването не е приоритет на партия Прогресивна България, а точно обратното - то е АНТИПРИОРИТЕТ. ИЗВОД: Частните плащания в здравната система ще продължат да се увеличават и от 38,2% през 2025 г. вероятно ще преминат границата от 40% от общите здравни разходи", написа още той.

"БВП през 2026 - 2029 г. се увеличава общо с 43,464 млрд.лв., а публичните средства на Министерството на здравеопазването за четири години се увеличават общо само със 114,7 млн.лв., като през 2028 г. увеличението е само с 3,4 млн.лв., а през 2029 г. с 3,3 млн.лв. ИЗВОД: Партия Прогресивна България, която владее изпълнителната и законодателната власт, а вече и президентската, очевидно съвсем съзнателно планира нищожни средства за здравеопазването на българските граждани", смята Илко Семерджиев.

"Там където партия Прогресивна България не може да планира увеличение, е в бюджета на НЗОК защото той не е резултат на политически решения, а на законово регламентираната 8% здравна вноска върху доходите и никой политик не може да си присвоява заслуги за номиналното покачване на нейния бюджет. Ако политиците искат да увеличат бюджета на НЗОК това е възможно само чрез увеличаване на размера на здравната вноска (примерно на 10%), която от 2008 г. не е пипана от никое правителство досега", написа още той.

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Основното заключение на Илко Семерджиев е, че здравеопазването не е приоритет на настоящите управляващи, а здравната система се крепи единствено на здравното осигуряване и на НЗОК, "но тя за съжаление няма законодателна инициатива, за да направи нещо добро за осигурените граждани, което министърът на здравеопазването очевидно не иска, не може или и двете заедно. Правителството - също".