ТЕЦ AES Гълъбово продължава диалога с българските власти за бъдещето на централата

24 април 2026, 11:35 часа 502 прочитания 0 коментара
Снимка: AES България
Продължаваме да водим активен и конструктивен диалог с българските власти и съответните заинтересовани страни, за да проучим потенциалните възможности за развитие, които да позволят на ТЕЦ AES Гълъбово да продължи да подкрепя енергийната сигурност на България и надеждността на системата. Това се посочва в позиция на AES България относно изтичането на дългосрочния договор за изкупуване на енергия с Националната електрическа компания (НЕК).

Контролирано и безопасно спиране на централата

От AES България изтъкват, че са е принудени да пристъпят към контролирано и безопасно спиране на централата и поставянето ѝ в режим на консервация, който ще се поддържа от ограничен брой служители. Това е отговорен подход за защита на централата и запазване на бъдещите възможности за нейната експлоатация, подчертават от дружеството.

"По време на този процес ние комуникираме открито и честно с нашите служители, като сме фокусирани върху това да гарантираме, че на всеки етап от процеса се отнасяме с уважение и разбиране към хората, засегнати от промените. Бъдещата заетост в централата по естествен начин ще зависи от нейната променяща се дейност. Ние продължаваме да подкрепяме нашите служители по най-добрия възможен начин в съответствие с нашите ценности и отговорности като работодател", се казва още в позицията.

Информирали сме своевременно и нашите партньори от „Мини Марица – изток“, чийто договор за доставка на лигнитни въглища изтича по същото време, допълват от AES България.

Оттам подчертават, че вятърен парк "Свети Никола“ в Каварна не е засегнат от тези промени и остава ключов стратегически актив за България.

Пламен Иванов Отговорен редактор
НЕК AES Мини Марица Изток AES Bulgaria ТЕЦ AES Гълъбово
