Войната в Иран::

Тръмп подписа указ, разрешаващ на всички американци да купуват дизел без данъци

06 октомври 2026, 5:31 часа 417 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп подписа указ, разрешаващ на всички американци да купуват дизел без данъци

Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която разрешава на всеки американец да купува дизелово гориво, освободено данъци, което обикновено е предназначено за селскостопански машини и други извънпътни превозни средства, съобщиха Франс прес и БТА. Тръмп подписа заповедта на сцената по време на митинг в Небраска като заяви, че тя "ще позволи на всеки да купува "червен" дизел, освободен от данъци“. Още: Великобритания на спешни разговори с ЕС за освобождаване на резерви от гориво

Червеният дизел

Червеният дизел, или дизеловото гориво за непътна употреба, е гориво, оцветено в червен цвят, което показва, че се ползва с данъчни облекчения.

Президентът републиканец призна, че не знае какво е това гориво.

"Не знам какво е, но няма значение, предполагам, че е много добро", пошегува се той пред тълпата.

Цените на бензиностанциите в САЩ достигнаха рекордни нива заради войната в Иран, което оказва натиск върху Републиканската партия само няколко седмици преди междинните избори на 3 ноември, отбелязва АФП.

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Доналд Тръмп Горива САЩ Гориво дизел
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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