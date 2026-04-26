"Убиваме ТЕЦ-ове, за да отворим място за нови соларни олигарси": Експерт обясни защо ще си патим от "енергийния канибализъм"

Ако се лишим от най-модерната си ТЕЦ в условията на все по-екстремни ценови колебания, породени от масовото навлизане на ВЕИ, които дисбалансират системата, ще страдаме - и то много. Тези, които ви убеждават, че батериите ще решат проблема, или не разбират за какво говорят, или съзнателно заблуждават. Ще стане точно както в класиката - и бой, и унижение, и сол в раната.

Това написа Илиян Василев, дипломат и енергиен експерт.

"Най-голямата олигархия у нас днес е ВЕИ-секторът"

Той призова да си зададем простия въпрос защо цените на соларната енергия стават все по-отрицателни в часовете на свръхпроизводство, а сметките, които плащаме, стават все по-високи?

"Маржовете растат и печалбите също. Това е обяснявано десетки пъти. Електроенергийният системен оператор също мълчи - целесъобразно. Защото най-голямата олигархия у нас днес е ВЕИ-секторът, с непробиваемо лоби в Народно събрание. Никой не смее да каже гък. Още веднъж: убиваме ТЕЦ Марица Изток 1 заради енергиен канибализъм, за да отворим място за нови соларни олигарси. Те просто са по-силни политически", коментира Василев.

Според него от едната страна на веригата стоят генерационните мощности - класика плюс ВЕИ, които стават все повече и увеличават дисбалансите в система - все повече прекъсваеми и все по-малко балансиращи.

"Всички тези инвестиции трябва да се изплатят. Трябва да носят печалба. А тъй като пазарът е отрицателен, все повече ВЕИ проекти разчитат на стероиди от държавата. От другата страна са потребителите - тези, които плащат сметката. За да мине „ВЕИ революцията“ под радара на общественото внимание, лобито се старае цените за битовите потребители да не растат рязко. Индустрията? И там има прагове на държавна намеса - за да не протестират много", пише още Василев.

Като на Титаник

По думите му проблемът е, че парите в буфера - Фонд Сигурност на електроенергийната система - ги няма.

"Фондът се пълни основно от емисионни квоти. Но хем убиха „дойната крава“ ТЕЦ-овете, хем няма достатъчно балансираща енергия. И сега идва болезненият момент: или бюджетът ще налива пари във ФСЕС, или след като доубием ТЕЦ-овете, ще започне канибализъм между самите ВЕИ - и в двата случая някой трябва да плати сметката и това е или потребителя, или данъкоплатеца. Именно затова цената на електроенергията ще расте - и разбира се еврото ще е виновно", пише още експертът.

Според него собствениците на новите ВЕИ също ще имат нужда да си върнат инвестициите, "пък и разходи имат - вили, яхти, издържат и антураж. И те са хора".

Василев е категоричен, че ВЕИ и батериите са прекрасни технологии и проблемът не е в тях.

"Проблемът е, че у нас вместо да стимулираме покривни инсталации при потребителите - там където с батерия и солари - можете сами да си балансирате прехода - и където ефектът върху мрежата щеше да е далеч по-мек - концентрирахме инвестициите в гигантски соларни паркове, които пък зависят от мрежата и балансиращите мощности, които ги убиваме. Най-лошото е, че всичко това се знае. И никой не си мърда пръста. Като на Титаник. Оркестър - Заря!", пише още той.