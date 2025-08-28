Войната в Украйна:

Унгария и Словакия отново получават руски петрол по "Дружба"

28 август 2025, 10:10 часа 233 прочитания 0 коментара
Унгария и Словакия отново получават суров петрол от Русия, след като подаването по петролопровода "Дружба" бе възобновено, съобщи днес унгарската петролна компания МОЛ (MOL) в изявление по имейл, цитирано от Ройтерс и БТА. Компанията не предостави повече подробности.

Доставките на руски петрол по тръбопровода "Дружба" за Словакия са възобновени след прекъсването, причинено миналата седмица от украинска атака в Русия, съобщи днес и словашкият министър на икономиката Дениса Сакова в публикация във "Фейсбук".

"Надявам се, че операциите ще останат стабилни и няма да има повече атаки срещу енергийната инфраструктура", каза Сакова, цитирана от Ройтерс.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
