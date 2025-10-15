Доскоро съюзници: Бачорски отстрани Неве от "Traitors: Игра на предатели"

Във вторник вечер зрителите на „Traitors: Игра на предатели“ станаха свидетели на стратегически обрат, който преобърна баланса на силите в Имението на тайните. След серия от неочаквани ходове Даниел Бачорски отстрани Невена Бозукова – Неве, с което сложи край на едно от най-интересните съзаклятия в играта. В същото време бизнесменът очерта пред зрителите новия си план, а именно – да привлече Владо Николов като „предател“. На пътят му несъзнателно се изправи Оля Малинова, която със своите подозрения се превърна в сериозна пречка за намеренията на Бачорски.

Какво се случи във вчерашния епизод

Кризата между Неве и Бачорски избухна с пълна сила след прогонването на Гъмов, което постави актрисата в центъра на подозренията. Въпреки че тя таеше известна вяра в съюз с Бачорски, той подготви план за нейното елиминиране, дори след като ѝ обеща защита на кръглата маса и двамата си стиснаха ръцете. В крайна сметка Неве взе решение да постави своето име в списъка на четиримата, на които са издадени „смъртни присъди“ – редом с Антон Стефанов, Глория Петкова и Владо Николов, а един от тях ще напусне играта на следващата сутрин.

Още: Изненадващи обрати и сълзи в "Traitors: Игра на предатели"

На закуската Владо Карамазов съобщи на участниците имената на осъдените четирима играчи, както и фактът, че в списъка предателите са имали възможност да добавят дори себе си. Това веднага породи вълна от спекулации и нови схеми. В този момент, и въпреки че шансовете му да стане жертва на „убийство“ да се увеличават - Владо Николов заяви на Неве, че ще гласува срещу нея вечерта на кръглата маса. Така волейболният национал без да подозира, отново насочи своя глас към „предател“ след успеха му с Георги Янев. „Осъдените“ Антон, Глория, Неве и Владо имаха възможност да се спасят от „убийство“, ако техният отбор спечели дневната оспорвана задача. Мисията, в която се впуснаха отборите, бе да се отговаря на въпроси, свързани с това колко добре се познават играчите. Отборът на Глория успя да завърши първи, осигурявайки ѝ защита за през нощта и първи щит в играта за моделът и DJ. Така тримата останали – Владо, Антон и Неве – влязоха в зоната на риск, където всеки ход може да бъде фатален.

На кръглата маса напрежението достигна своя връх. Бачорски взе думата пръв и публично посочи Неве като предател, подчертавайки несъответствия в нейните действия и се аргументира. Тя отговори с характерните си метафори и спокойствие: „Всеки може да е предател. Дори Бачорски или Жоро“ и допълни - „Тихият всъщност е шумен, шумният е тих. Реката отгоре е тиха, но отдолу не“. Въпреки опита ѝ да запази самообладание и равнодушие, с категоричен вот срещу нея, актрисата напусна играта с достойнство и думите: „Когато избрах да вляза в това предизвикателство, вече бях победила.“ А по отношение на Бачорски Неве сподели пред камерата - „Подаде ми ръка, обеща ми, че няма да ме дъниш… а после ме изгони… още повече ме е яд, че един мъж с достойнство, застана и ми стисна ръката и днес ме предаде. Бачорски, защо и ти! Нали беше мъж бе?“

След елиминацията на Неве, картите в имението на тайните отново се разбъркаха. Част от участниците изразиха на глас прозрението си, че „предателите“ всъщност са четирима. Оля Малинова пък открито изрази подозрения към Владо Николов: „Той контролира мнението на другите за себе си. Не е никакъв тъп спортист, както той се определя – той е мастърмайнд.“ Оля сподели своето подозрение и пред Бачорски, който от своя страна вече е оформил в главата си план и Николов е ключова фигура в него. „Искам да продължа напред с Владо. Един от най-големите българи — да стане един от най-големите предатели.“ – разкрива бизнесмена. Подозренията на Оля, на която се доверяват много хора, притесниха останалия единствен „предател“. Той не скри, че Малинова е „много опасна, безскрупулна“, и се притеснява, че тя „подготвя армия да удари Владо Николов“.

Още: Изненадващи обрати и сълзи в "Traitors: Игра на предатели"