Джулия Робъртс умишлено се държала грубо на снимачната площадка, а причината ще ви изненада

Актрисата Кари Престън сподели в откровено интервю неочаквана история от снимачната площадка на психологическия трилър "Duplicity" (2009). Тя разкри, че Джулия Робъртс се е държала дистанцирано, грубо и по "неприятен начин" с нея по време на снимките — но причината се оказала изцяло професионална.

Двете актриси се запознават още през 1997 г. при работата си по романтичната комедия "My Best Friend’s Wedding". Тогава между тях се заражда приятелство — и двете са млади актриси от Джорджия, а Престън е впечатлена от увереността и опита на Робъртс. Години по-късно обаче, когато отново се срещат на снимачната площадка, отношенията им придобиват съвсем различен тон.

Why Carrie Preston Was Thankful Julia Roberts Was "Mean" to Her While Filming 'Duplicity' https://t.co/8dqtbXFJXs — The Hollywood Reporter (@THR) October 14, 2025

Актьорска стратегия

Ролята на Кари Престън в Duplicity е кратка, но значима – нейната героиня има интимна сцена с персонажа на Клайв Оуен, който във филма е партньор на героинята на Робъртс. Малко преди снимките, Джулия се приближава до Кари, прегръща я и откровено я предупреждава: "Днес ще се държа лошо с теб. Просто няма да говорим много." И точно от това е имала нужда Престън, пише People.

Според Престън това било напълно обмислено – Робъртс искала да създаде реално напрежение и емоционална дистанция, за да ѝ помогне да влезе по-дълбоко в сцената.

Когато камерата тръгва, Робъртс я гледа хладно, без дума и без израз. Това мълчание оказва толкова силно въздействие върху Престън, че тя спонтанно започва да плаче – точно така, както изисквал моментът във филма.

Carrie Preston reveals why Julia Roberts was ‘mean’ to her on ‘Duplicity’ set https://t.co/bhnVFRfqHO pic.twitter.com/oselajlvSF — New York Post (@nypost) October 14, 2025

Кари Престън признава, че това е било едно от най-интензивните ѝ преживявания като актриса. Въпреки първоначалното неудобство, днес тя е благодарна на Джулия Робъртс за този подход, който определя като „актьорски подарък“ – жест, направен с цел да ѝ помогне да даде най-доброто от себе си пред камерата.