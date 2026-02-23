Великденски надбавки за пенсионерите: Новият социален министър ще повдигне въпроса (ВИДЕО)

"Знам, че тази тема е актуална. Преди Великден и преди Коледа излиза на преден план. На този етап Министерски съвет все още не е обсъждал тази тема. Ние сме готови с помощта на НОИ да предолжим на Министерство на финансите разчети, но към днешна дата все още дискусията по този въпрос предстои", каза служебният социален министър Хасан Адемов по време на брифинг в парламента. Относно размера на великденските надбавки, той заяви, че това е въпрос, който трябва да бъде уточнен. "Има поне 10 варианта, по които може това да се случи", каза още Адемов.

Той обърна внимание, че има един подготвен законопроект, който през Закона за социално подпомагане дава възможност в Закона за държавния бюджет да предвиди определени средства всяка година за великденски и коледни надбавки, при това не само за пенсионерите, а за уязвимите групи. ОЩЕ: На изпроводяк: Гуцанов предлага коледни и великденски надбавки не само за пенсионерите, но и за самотните майки (ВИДЕО)

Социалната система няма да се използва в предизборната кампания

Новият социален министър е категоричен, че Министерството на труда и социалната политика се ангажира да гарантира структурите и да не позволява на предстоящите парламентарни избори корпоративен вот.

"Практиката през последните години показва, че част от стурктурите на министерството и териториалните поделения си позволяват по един или друг начин да влияят на вота на българските граждани. Как става това - с инструментите на социалната политика", каза още Адемов. Той коментира, че има опити през "Топъл обяд" и "Личен асистент" да се оказва влияние и ще бъдат проверени всички случаи.

"Няма да допуснем тези хранителни пакети да бъдат използвани в предизборната кампания. Практиката показва, че местната власт и политически партии си позволяват да заявят, че това е подкрепа от еди-коя си партия, от кметството, от кмета на населеното място, всъщност става въпрос за подкрепа от държвата с европейски пари", добави още Адемов.

За целта министерството ще организира информационни срещи с гражданите. ОЩЕ: Министър Адемов обеща социалните помощи да не се използват с предизборни цели