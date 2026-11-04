"Хиляди са без парно": Терзиев иска радикални реформи и частен инвеститор в "Топлофикация София"

Столичния общински съвет (СОС) да поеме отговорност за бъдещето на "Топлофикация София" и да предприеме действия за промяна на модела на управление на дружеството. Това призова кметът на столицата Васил Терзиев. Повод за позицията му са поредните аварии, оставили хиляди столичани без отопление, на фона на обявеното увеличение на цената на природния газ с 32,52%. "Хиляди софиянци отново са без парно. Съжалявам, че за "Топлофикация София" отново се говори едва когато наближи зимата и хиляди хора останат без отопление", заяви той.

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Градоначалникът припомни, че принципал на общинското дружество е СОС, който носи отговорността за стратегическите решения за неговото бъдеще. "Два пъти в този мандат внесох доклади с предложение за независим технически, финансов и регулаторен анализ. Продължавам да настоявам за обективна оценка на състоянието на дружеството, но СОС досега не намира воля за решение", посочи Терзиев.

Според столичния кмет, въпреки подобреното управление през последните две години, продължаващите аварии показват, че натрупаните проблеми не могат да бъдат преодолени без цялостна промяна. Десетилетията безстопанственост, източването на дружеството и хроничният недостиг на инвестиции изискват дългосрочно решение.

"Изходът е нов модел на управление, който да привлече милиардни частни инвестиции, технологии и експертиза и да осигури надеждно отопление на социално поносима цена за жителите на София", подчерта Терзиев. Той настоява и за преструктуриране на натрупаните задължения с активното участие на държавата.

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Кметът се обяви категорично против предложенията за одържавяване на "Топлофикация София", включително отправяни от общински съветници с дългогодишно участие в управлението на града. Според него прехвърлянето на дружеството към държавата няма да реши проблемите с остарялата инфраструктура, необходимите инвестиции и качеството на услугата.

Терзиев обърна внимание и на решенията на държавата и енергийния регулатор, които се отразяват на финансовото състояние на "Булгаргаз" и "Топлофикация София". Като примери той посочи договора с "Боташ" и увеличаващата се разлика между цената на природния газ и цената на топлинната енергия, които допълнително затрудняват осигуряването на качествена и непрекъсната услуга.

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"Столичният общински съвет трябва да поеме отговорност за бъдещето на "Топлофикация София", защото зад всяка авария стоят хора, семейства, училища и болници. Те имат право на надеждно отопление и на решения, които няма да се отлагат до следващата зима", заяви кметът.

Васил Терзиев потвърди готовността си да работи с всички заинтересовани страни за намирането на стратегическо и дългосрочно решение за бъдещето на дружеството.