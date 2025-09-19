Вместо бакшиш: Руски депутат предлага процент от сметката в ресторанта да отива за войната

Руският депутат Михаил Матвеев предложи 1 процент от сметките в ресторанти да се даряват в подкрепа на ветераните от войната в Украйна. Според него, въпросният законопроект вече е вкаран за разглеждане в Държавната дума. Матвеев предлага средствата да бъдат дарени на фондация "Защитници на Отечеството“, която предоставя помощ на ветераните от войната в Украйна и техните семейства.

"Забавляващите се в ресторанти да се замислят за фронта"

"От една страна, това е материален проект, но от друга, е морален, така че човек, който се забавлява и релаксира в скъп ресторант, ще се замисли малко за момчетата на фронта, които стоят някъде до колене във водата и защитават Родината“, обясни инициативата си той.

Още: Заради нарастващия дефицит: Русия обмисля повишаване на ДДС догодина

Все пак, Матвеев призна, че депутатите в момента не бързат да приемат закона.

Опит подобен законопроекта да бъде внесен в Държавната дума бе направен през 2023 г., но той беше отхвърлен.

Председател на Фондация "Защитници на Отечеството“ е Анна Цивилева. През август 2024 г. тя бе назначена и за държавен секретар и заместник-министър на отбраната, отговаряща за отношенията на министерството с Федералното събрание и други държавни органи.

Още: Руски депутат: Във война сме, защото жените правят аборти. Интернет: Не, защото Мария Путина не направи навремето аборт (ВИДЕО)

Цивилева е първа братовчедка на Владимир Путин, като преди това е носила неговата фамилия. Тя е омъжена за министъра на енергетиката Сергей Цивилев, който преди това е ръководил Кемеровска област, и освен фондацията, притежава голямата въглищна компания „Колмар“.