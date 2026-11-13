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Противно на думите на "Метрополитен": Преподавател спасил тийнейджъри със слушалки да не бъдат премазани от тавана на МС "Цар Борис"

13 ноември 2026, 8:23 часа 1422 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Nelly Miteva
Противно на думите на "Метрополитен": Преподавател спасил тийнейджъри със слушалки да не бъдат премазани от тавана на МС "Цар Борис"

Въпреки думите на Николай Найденов, изпълнителен директор на "Метрополитен" по повод инцидента със срутилия се таван на метростанция "Цар Борис III", че не е имало опасност конструкцията да падне върху някой пътник, разказ на очевидец сочи обратното.

Университетският преподавател Венцислав Йорданов разказа в свой пост във Фейсбук, че се е оказал на мястото на инцидента секунди преди таванът да падне и е успял да избута тийнейджъри със слушалки на ушите, които са били в опасна близост.

"Днес е пореден ден на кошмарите май... Тъкмо влизам от екскалатора в метро станцията (вижда се на снимката надписа)... и започна скърцането на тенекии и железа. За секунди си помислих че е земетръс, но... видях как няколко тинейджъри със слушалки се бутах един в друг и си показваха по телефоните нещо, пуснах си багажа и се засилих да ги избутам, успях, даже ми се с караха че съм ги бутал насила, без да имат слухова ориентация и визуална забили погледи в телефоните си... Нямам думи", написа Венцислав Йорданов.

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"Така се строполяса единия край който се откъсна...Можеше тези диванета модерни някой да го няма. Височината е към 7 метра някъде", уточни той.

След мен нямаше наблизо човек друг, ами ако не влизах в метрото в този момент? Всичко го премислям още. Новото метро на няколко години... да се откъсне така железарията. Важното е всичко завърши добре. Поне може да се ходи без тапите в ушите за пустата му музика", коментира още той.

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Инцидентът

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Tаванът на метростанция "Красно село" вчера се срути, а в резултат на това за щастие няма пострадали хора. "По първоначална информация от "Метрополитен" става въпрос за пропуск в конструкцията на панелите на окачения таван, като подобна ситуация вече е имало и на метростанция "Софийски университет Св. Климент Охридски".

Николай Найденов, изпълнителен директор на "Метрополитен", обясни пред БНТ, че не е имало срутване и не е имало опасност конструкцията да падне върху някой пътник. По думите му конструкцията е достатъчно добре обезопасена и хората са видели, че е имало проблем, но не е имало проблем с движението на влаковете и с метрото.

Той препоръча на хората да не се правят масови окачени тавани вкъщи.

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Метро метростанция таван Метрополитен
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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