10 октомври 2025, 15:44 часа 268 прочитания 0 коментара
От Ню Йорк до град на Балканите: Американска авиокомпания пусна директни полети

Американската авиокомпания United Airlines обяви разписанието си за международни полети за лятото на 2026 г., със специален фокус върху по-малките европейски градове. Сред новите дестинации е Хърватия, с директен полет до Сплит, втората дестинация на компанията в страната, предава хърватската медия "Индекс", позовавайки се на CNBC. 

От 30 април 2026 г. United планира да лети от своя хъб на летище Newark Liberty в Ню Джърси до Сплит. Само ден по-късно, на 1 май, превозвачът ще стартира полет от Newark до Бари, разположен в популярния италиански регион Пулия. Също така на 22 май е планирано да започне директен полет от Newark до Сантяго де Компостела в испанския регион Галисия, известен със своя поклоннически маршрут Камино де Сантяго. ОЩЕ: След дроновете: Летището в Мюнхен бавно възстановява работа

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Ню Йорк Полети Хърватия информация 2025
