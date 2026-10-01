От изоставен терен до ново градско пространство: първият фестивал „По Ринга: Изток“ даде живот на бъдещия парк

Банка ДСК подкрепи проекта с доброволческа акция и образователни инициативи по финансова грамотност за деца и младежи

Банка ДСК подкрепи първото издание на пътуващия фестивал „По Ринга: Изток“, който на 26 и 27 септември превърна част от бъдещата първа отсечка на „Зелен ринг София“ в споделено пространство за жителите и гостите на квартала.

Над 2000 души посетиха събитието, а близо 1000 разговаряха с експертите на Столична община за бъдещето на проекта, като техните идеи и обратна връзка ще бъдат взети предвид при подготовката на заданието за техническия проект.

Фестивалът е част от процеса по развитието на „Зелен ринг София“ – стратегически проект на Столична община за близо 30-километров линеен парк, който ще свърже над 30 столични квартала и ще създаде нови възможности за пешеходно и велосипедно придвижване, отдих, спорт и културни събития.

Подкрепата за фестивала обедини и две дългосрочни каузи на Банка ДСК – грижата за облагородяването на градската среда и развитието на финансовата култура на младите хора.

От подкрепа към лично участие

Участието на банката започна още преди фестивала. Две седмици по-рано нейни служители се включиха в доброволческа акция за почистване и подготовка на терена по бул. „Самоков“, където впоследствие се проведе събитието.

Тази ангажираност е естествено продължение на философията на „Град като хората“ – дългосрочната инициатива на Банка ДСК за подобряване на градската среда. От 2021 г. насам тя дава нов живот на различни градски пространства – от преобразяването на столичен подлез чрез улично изкуство, през обновяването на баскетболно игрище и създаването на пространство за обучение по пътна безопасност във Варна, до градски мебели от преизползвани банкови карти край Националната библиотека в София.

Добрите решения за бъдещето започват от днес

В програмата на фестивала Банка ДСК постави специален акцент и върху друг свой дългосрочен ангажимент – финансовата грамотност на децата и младите хора.

През двата дни специалният кът на банката предложи интерактивни игри, чрез които децата се запознаваха по достъпен и забавен начин с основни понятия и ситуации, свързани с парите и личните финанси.

В събота актрисата Силвия Петкова направи предпремиерно четене на „Котарако Ди Карто и краят на кеша“ – една от историите в новата книжка „Имало в днешно време“, създадена от екипа на Банка ДСК като част от платформата за финансова грамотност #YoungPower. Чрез истории и ситуации от ежедневието книжката помага на най-малките да се срещнат с важни финансови понятия на разбираем за тях език. Официалното ѝ представяне предстои през ноември.

В неделя Елена Маринова, мениджър пазар „Младежи“ в Банка ДСК, проведе открит урок по финансова грамотност за деца между 10 и 18 години, които с интерес научиха за различните начини на разплащане, запознаха се с правилото за разпределяне на бюджета 50/30/20 и други основни теми като спестяване и киберсигурност. В активността се включиха и много възрастни и заедно с децата се забавляваха с играта „Дигитални плащания“.

#YoungPower е дългосрочната програма на Банка ДСК за изграждане на практични финансови умения сред младите хора. Тя съчетава обучения и дигитални образователни ресурси, които помагат на децата и младежите да планират и спестяват, да разпознават финансовите рискове и да вземат по-информирани решения. Към момента програмата отчита над 12 000 обучени ученици, повече от 250 училища партньори и над 20 образователни материала.

Повече за „Град като хората“ и социалните инициативи на Банка ДСК:

Банка ДСК помага

Повече за #YoungPower:

#YoungPower – финансова грамотност за деца и младежи

Повече за „Зелен ринг София“:

Официален сайт на проекта