Зърнопроизводители алармират: Закъсняхме с мерките, секторът е под натиск от войната

„Това, което можем да си направим като извод от днешната среща, е, че тя на първо място е закъсняла. Ние като асоциация още преди 17 дни дадохме на Министерството на земеделието ясен сигнал какво трябва да се случи“. Това заяви председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов в "Интервюто на деня" по bTV. По-рано днес зърнопроизводители проведоха среща с представители на служебния кабинет в Министерски съвет.

Според Проданов обаче, тази среща е закъсняла и не е довела до очакваните резултати. По думите му, продоволствената сигурност е пряко зависима от ефекта на конфликта, а държавата не е реагирала навреме с конкретни решения. „Очаквахме тези теми да бъдат разработени и да има готови решения, а не тепърва да се обсъждат“, добави той. Зърнопроизводителите настояват за спешни мерки, насочени към ликвидността на сектора.

„Имаме конкретни искания и мерки, които трябваше вече да се вземат. Буквално закъсняваме. На първо място говорим за ликвидността – секторът има остра нужда от средства, за да навакса инфлационния натиск при горивата и торовете“, заяви Проданов. По думите му войната влияе директно върху цените на ключови суровини като петрол, природен газ и амоняк.

„Около 30% от световните търговски потоци на петрол и амоняк минават през Ормузкия проток, който в момента е блокиран заради конфликта“, обясни той. Това вече води до сериозни последици за земеделските производители у нас. „Цената, на която купуваме торовете в момента, е с над 30% по-висока спрямо периода преди началото на войната. Ефектът беше абсолютно мигновен“, каза Проданов.

Допълнителен натиск идва и от конкуренцията на съседни държави, които вече са предприели мерки. „Ще дам пример с Гърция – там правителството осигури помощ от 15% за закупуване на торове. Това доведе до ситуация, в която гръцките производители изкупуват торове и от българския пазар и съществува риск да останем без наличности“, предупреди той.

Въпреки напрежението в сектора, към момента няма риск от поскъпване на хляба, увери председателят на асоциацията. „Няма опасност от пряко отражение върху цената на хляба, защото в световен мащаб има рекордно производство на пшеница и наличностите са достатъчни“, уточни Проданов. По-сериозен проблем обаче остава натрупването на кризи в сектора.

„Земеделските производители влизат от криза в криза – първо COVID, после войната в Украйна, а сега и конфликтът в Близкия изток. Все още не сме се възстановили от предишните сътресения“, каза той. Допълнително напрежение създава и вносът на слънчоглед от Аржентина, при който са установени сериозни нарушения. „Завишените норми на пестициди са между 5 и 7 пъти над допустимото. Това е официално установено от Българската агенция по безопасност на храните“, заяви Проданов.

По думите му липсва яснота как ще се контролира този внос. „Ако трябва да отговоря честно – никой не гарантира в момента какво ще се случи с тези количества. Вече втора седмица питаме каква е пътната карта за контрол и кой ще гарантира, че няма да бъдат смесени с българска продукция“, предупреди той. Проданов бе категоричен, че този внос не води до по-ниски цени за потребителите.

„Ефект върху цената на олиото няма. Това ясно показва, че европейските производители не са защитени от подобен тип внос“, посочи той. В заключение той отново увери, че засега няма риск за крайните потребители. „Към момента няма опасност потребителите да очакват повишение на цените на основните хранителни продукти“, каза Проданов. Земеделският сектор обаче остава в очакване на бързи и конкретни действия от страна на държавата, за да се избегнат по-сериозни последици в близко бъдеще.