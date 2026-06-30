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Битката за ректор на Алма Матер започва с дебат

30 юни 2026, 9:54 часа 274 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Битката за ректор на Алма Матер започва с дебат

Студентският съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за поредна година организира публичен дебат между кандидатите за ректор на най-старото висше училище в България в навечерието на избора за нов ректор, предаде БГНЕС. Още: Една кандидатура за ректор на Софийския университет не бе приета, изборът ще е между трима професори

Дебатът ще се проведе тази вечер от 18:00 часа в Аулата на Ректората. Участие в него ще вземат и тримата кандидати за поста – проф. д-р Елиза Стефанова, председател на Националната агенция за оценяване и акредитация, проф. дфзн Георги Райновски, декан на Физическия факултет на СУ, и проф. дпн Милен Замфиров, декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата.

Изборът на нов ректор се налага, след като проф. Георги Вълчев, избран за ректор на Софийския университет през 2023 г., стана част от кабинета „Радев“ като министър на образованието и науката. Още: Ясен е първият кандидат за ректор на СУ

На 7 юли Общото събрание на Софийския университет ще избере ректор, който да довърши мандата за периода 2023–2027 година. Очаква се предстоящият дебат да даде възможност на академичната общност да се запознае с визиите и приоритетите на кандидатите за развитието на университета през оставащия период от мандата.  Още: Студентите на СУ организират дебат между кандидатите за ректор на Алма матер (СНИМКА)

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Софийски университет дебат избор ректор
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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