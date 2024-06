Българският INSAIT изпревари Kеймбридж, Корнел и Технион на знаков AI форум

Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет има овече статии в CVPR'24 от знакови западни университети. Конференцията, която тази седмица се провежда в американския град Сиатъл, е №1 форум в света за компютърно зрение и едно от емблематичните събития за изкуствен интелект. Традиционно на нея се публикуват някои от най-иновативните проекти в тази научна сфера, а приемането на материали за нея е изключително трудно и престижно.

В публикуваната програма на конференцията има общо 16 статии с участието на учени от INSAIT. Това е сериозно доминиране на българската научна организация, а броят статии е съотносим с тези на най-добрите университети в света. Така например водещият холандски университет Делфт има 2 публикации, Технион (Израел) – 6, Корнел (САЩ) – 12, а Kеймбридж – 13. Институтът на СУ се доближава до броя публикации на двата водещи американски университета – Принстън, който има сходен брой – 17 и Харвард, които са с 20.

Статиите от INSAIT включват 6 стратегически направления, като изкуствен интелект за разбиране на човешки движения, изкуствен интелект, който разбира видео, снимки и текст едновременно, автономно шофиране, генеративен AI, квантови изчисления за изкуствен интелект, изкуствен интелект за крайни устройства и др. Интересното е, че в подготовката на една от тях участие има и единайсетокласничката Рени Паскалева, която е участник в лятната изследователска програма на INSAIT за ученици.

Така България прави не само знаков пробив на конференцията с общо 16 статии, но сред авторите се записва името на един от най-младите участници в нейната история. Заслужава и да се отбележи, че от създаването на форума преди 40 години до сега не е имало участие на българска научна организация на него.

CVPR (хирш-5, индекс 422) е както най-авторитетният форум в областта на изкуствения интелект в света и на 4-o място сред всички научни форуми наред с Nature, The New England Journal of Medicine и Science.