Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Интелектът и успехите нямат адрес: Малки градове родиха новите олимпийски умове на България

17 юни 2026, 15:00 часа 930 прочитания 0 коментара
Снимка: Александър Велинов
Интелектът и успехите нямат адрес: Малки градове родиха новите олимпийски умове на България

В българското образование дълго време битува едно непоклатимо правило – най-доброто образование е в големите градове. Новите данни след първата година на кампанията „Участвай! Олимпиадата е за всички“ за участието на ученици в олимпиади през 2026 г. обаче не просто разклащат това убеждение – те го преобръщат. Докато вниманието често е приковано към столичните елитни гимназии, истинският образователен „взрив“ се случва далеч от големите градове.

ОЩЕ: Рекорден интерес към олимпиадите: 71 000 ученици приеха предизвикателството

Революция в малките градове

Най-впечатляващият извод от статистиката за последната година не са абсолютните числа на столицата, а процентният ръст в региони, които често остават в периферията на общественото внимание.

Разград и Хасково се превърнаха в истински „горещи точки“ на знанието. С ръст на участниците съответно от 51,17% и 42,93%, тези градове доказват, че любопитството и волята за развитие не зависят от мащаба на населеното място. Дори Смолян, с впечатляващ ръст от почти 40%, показва, че планинският регион разполага с ресурс, който далеч надхвърля демографските очаквания.

Безспорният шампион по темп на растеж е Варна, където броят на участията скача от 2 028 на 5 006 – впечатляващо увеличение от близо 147%. Значителен напредък отчитат още Смолян, където увеличението е с 39,43%, Ловеч - с 29,37%, Стара Загора - с 21,27%, Плевен - с 20,67%, Видин - 18,18%, Габрово - 13,90%, Силистра - с 11,80%, Ямбол - 11,08% и София-регион - 10,66%.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Столицата също бележи стабилен ръст от 10,25%, като с общо 20 851 участия през 2026 г. София-град затвърждава позицията си на най-големия олимпийски център в страната.

ОЩЕ: България с четири медала от олимпиада по физика

Разбира се, има и тревожни сигнали. Спадът в Добрич, Шумен и Благоевград е момент, който изисква сериозен анализ от страна на Регионалните управления на образованието. 

Данните очертават ясна тенденция – интересът към ученическите олимпиади расте в цялата страна, а все повече области успяват да привлекат нови участници и да разширят обхвата на състезанията.

Тенденции и успехи през 2026 г.

Българската олимпийска система показва устойчив растеж, превръщайки училищния интерес в поредица от световни успехи.

Математика остава най-предпочитана сред желаещите да участват на олимпиада. Тя отчита най-голям абсолютен ръст през 2026 г. — близо 4 000 нови участници. Международните успехи от 2025 г. - сребърни медали за Ангел Христов, Андрей Стефанов, Веселин Маркович и бронзови за Петко Лазаров, Георги Николов, Илия Василев, затвърждават ролята ѝ на фундамент за всички науки.

ОЩЕ: Наша ученичка стана световен шампион на олимпиада по английски езил

География и икономика са втори по масовост с 14 266 участници. Интересът към природата и обществото е подкрепен от успеха на Звездемир Пенев, Борис Донков, Николай Костадинов (сребро) и Кристиан Петров (бронз) на международно ниво.

Биологията изпреварва химията по брой участници с впечатляващ ръст от 13,18% или 800 ученици. Лидерството на българските ученици е видно: четири медала през 2025 г. (Боян Ценов, Димитър Оронов, Стоян Добрев, Мартин Замфиров) и феноменалният Виктор Лилов – златен медалист в биологията и химията.

Стабилен ръст от 9,30% има и при химията. Дисциплината успешно свързва теорията с практиката, а международните успехи на Дамян Иванов (злато), Виктор Ангелов (сребро), Никола Нинков и Теодор Кусев (бронз) я утвърждават като перспективен избор.

ОЩЕ: Наши ученици грабнаха пет медала от олимпиада по астрономия и астрофизика

Информатика също отчита най-висок процентен скок от 20,54%. Златните медали на Веселин Маркович и Александър Гатев през 2025 г. доказват необходимостта от по-широко популяризиране, особено извън големите центрове.

Лингвистиката е единствената дисциплина с лек спад от 1,90%. Това е парадоксално на фона на световната доминация на България с абсолютните първи места на Ванеса Калинкова и Никола Николов през 2025 г.

Данните очертават ясна тенденция – интересът към ученическите олимпиади расте в цялата страна, а все повече области успяват да привлекат нови участници и да разширят обхвата на състезанията.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Олимпиада МОН ученици олимпиади по природни науки
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Образование
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес