Интелектът и успехите нямат адрес: Малки градове родиха новите олимпийски умове на България

В българското образование дълго време битува едно непоклатимо правило – най-доброто образование е в големите градове. Новите данни след първата година на кампанията „Участвай! Олимпиадата е за всички“ за участието на ученици в олимпиади през 2026 г. обаче не просто разклащат това убеждение – те го преобръщат. Докато вниманието често е приковано към столичните елитни гимназии, истинският образователен „взрив“ се случва далеч от големите градове.

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Революция в малките градове

Най-впечатляващият извод от статистиката за последната година не са абсолютните числа на столицата, а процентният ръст в региони, които често остават в периферията на общественото внимание.

Разград и Хасково се превърнаха в истински „горещи точки“ на знанието. С ръст на участниците съответно от 51,17% и 42,93%, тези градове доказват, че любопитството и волята за развитие не зависят от мащаба на населеното място. Дори Смолян, с впечатляващ ръст от почти 40%, показва, че планинският регион разполага с ресурс, който далеч надхвърля демографските очаквания.

Безспорният шампион по темп на растеж е Варна, където броят на участията скача от 2 028 на 5 006 – впечатляващо увеличение от близо 147%. Значителен напредък отчитат още Смолян, където увеличението е с 39,43%, Ловеч - с 29,37%, Стара Загора - с 21,27%, Плевен - с 20,67%, Видин - 18,18%, Габрово - 13,90%, Силистра - с 11,80%, Ямбол - 11,08% и София-регион - 10,66%.

Столицата също бележи стабилен ръст от 10,25%, като с общо 20 851 участия през 2026 г. София-град затвърждава позицията си на най-големия олимпийски център в страната.

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Разбира се, има и тревожни сигнали. Спадът в Добрич, Шумен и Благоевград е момент, който изисква сериозен анализ от страна на Регионалните управления на образованието.

Данните очертават ясна тенденция – интересът към ученическите олимпиади расте в цялата страна, а все повече области успяват да привлекат нови участници и да разширят обхвата на състезанията.

Тенденции и успехи през 2026 г.

Българската олимпийска система показва устойчив растеж, превръщайки училищния интерес в поредица от световни успехи.

Математика остава най-предпочитана сред желаещите да участват на олимпиада. Тя отчита най-голям абсолютен ръст през 2026 г. — близо 4 000 нови участници. Международните успехи от 2025 г. - сребърни медали за Ангел Христов, Андрей Стефанов, Веселин Маркович и бронзови за Петко Лазаров, Георги Николов, Илия Василев, затвърждават ролята ѝ на фундамент за всички науки.

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География и икономика са втори по масовост с 14 266 участници. Интересът към природата и обществото е подкрепен от успеха на Звездемир Пенев, Борис Донков, Николай Костадинов (сребро) и Кристиан Петров (бронз) на международно ниво.

Биологията изпреварва химията по брой участници с впечатляващ ръст от 13,18% или 800 ученици. Лидерството на българските ученици е видно: четири медала през 2025 г. (Боян Ценов, Димитър Оронов, Стоян Добрев, Мартин Замфиров) и феноменалният Виктор Лилов – златен медалист в биологията и химията.

Стабилен ръст от 9,30% има и при химията. Дисциплината успешно свързва теорията с практиката, а международните успехи на Дамян Иванов (злато), Виктор Ангелов (сребро), Никола Нинков и Теодор Кусев (бронз) я утвърждават като перспективен избор.

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Информатика също отчита най-висок процентен скок от 20,54%. Златните медали на Веселин Маркович и Александър Гатев през 2025 г. доказват необходимостта от по-широко популяризиране, особено извън големите центрове.

Лингвистиката е единствената дисциплина с лек спад от 1,90%. Това е парадоксално на фона на световната доминация на България с абсолютните първи места на Ванеса Калинкова и Никола Николов през 2025 г.

Данните очертават ясна тенденция – интересът към ученическите олимпиади расте в цялата страна, а все повече области успяват да привлекат нови участници и да разширят обхвата на състезанията.