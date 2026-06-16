Рекорден интерес към олимпиадите: 71 000 ученици приеха предизвикателството

През учебната 2025–2026 г. в олимпиадите по природни науки са се включили 71 037 ученици, което представлява ръст от близо 10% спрямо предходния период. Това показват данните от първата година от кампанията "Участвай! Олимпиадата е за всички", която отчете впечатляващ успех. Инициативата, реализирана от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки (СООПН) в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН) и Българската телеграфна агенция (БТА), доказа, че интересът към науката сред българските ученици расте значително.

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Цифрите зад успеха

Математиката остава безспорен лидер и „най-широк вход“ към олимпийската система с над 42 000 участници. География и икономика привличат 14 266 ученици. Химията бележи сериозно присъствие с 6 666 участници.

Данните разбиват мита, че олимпийските успехи са запазена територия само за столицата. Ръст на участниците се наблюдава в 22 от общо 28 области на страната.

Варна е абсолютният рекордьор по ръст, добавяйки близо 3 000 нови участници.

София остава най-големият олимпийски център с над 20 000 състезатели.

Видин, Хасково и Ямбол също заслужават специално внимание, като Хасково отбелязва значителен прираст от 1 118 участници.

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За съжаление, в области като Добрич и Шумен се отчита спад, въпреки силните традиции на Шумен в сферата на информатиката.

Ключът към успеха

Успехът на кампанията се дължи на разбирането, че учениците имат нужда от вдъхновение, което да е "близо до тях". Като положителен пример се посочва ролята на ученикът Веселин Маркович във Варна – доказателство, че когато успешните личности са достъпни и демонстрират постижимост, младите хора се мотивират много повече.

Миналата година България се поздрави с 8 златни медалисти, което е доказателство за високото ниво на подготовка.

Фокус върху бъдещето

От МОН подчертават, че усилията продължават с насоченост към привличане на повече креативни и мотивирани учители в системата, както и насърчаване на студентите да избират педагогическия профил.