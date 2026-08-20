"София загуби "Евровизия" заради криза в управлението": Държавата планира готова зала до декември, тестови концерт и бюджет за конкурса

Държавата е готова с план-сметката колко ще струва "Евровизия", като има предвидени пари в рамките на настоящия бюджет. В бюджета за догодина ще има отделни средства, които предстоят да бъдат уточнени.

В същото време амбицията на Бургас е работата по залата да бъде приключена до края на годината, за да може да бъде проведен един тестов концерт за експертите от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).

Според Иво Христов София е загубила заради криза в управлението

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"Държавата ще осигури всичко необходимо, за да се случат нещата както трябва. За тази година има предвидени съответните пари - около 20 млн. евро в рамките на този бюджет. Също така са заделени и 15 млн. евро, които ще отидат за гаранцията, която трябва да се депозира преди организационния процес, плюс за текущи нужди. За бюджет 2027 също ще бъдат предвидени такива средства, но все още не е ясно колко ще са те, тъй като бюджетът все още не е приет", обяви вицепремиерът Иво Христов, който оглавява междуведомствения организационен комитет за провеждането на песенния конкурс. Той проведе работна среща с кмета на Бургас Димитър Николов в сградата на общината.

Държавата ще отпусне пари за инфраструктура, транспорт, настаняване и брандиране на страната като туристическа дестинация, добави Христов.

"Мащабът зависи според мащаба на амбициите. Бургас е един от най-амбициозните градове в България", заяви той.

Христов коментира и казуса със загубата на домакинството от страна на София. Според него решението е било напълно логично.

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"София, както видяхте, не можа да се пребори. Аз не приемам критиките спрямо избора на Бургас, тъй като Бургас отдавна е доказал, че има работещ икономически модел и промените са видими. В София имаме криза в управлението в последните години и е съвсем логичен изборът на Бургас. Достатъчно е човек да се разходи в централната градска част на Бургас и на София и да открие разликите", заяви той.

Моята роля е да подпомагам на ниво институции всичко, от което имат нужда от общината и БНТ, за да организират събитието, заяви още Христов.

"Знаете аз на какво съм способен. Не ставам за политик, но за работа ставам"

От своя страна бургаският кмет Димитър Николов призова да се престане с обсъждането на въпроса с избора на град домакин и да се гледа напред, защото организацията е много тежка.

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"Да престанем да гледаме назад. Нямаме никакво време. Тепърва трябва да се съгласуват много административни процедури, включително стриктно спазване на закона за обществените поръчки. Детайлна справка какви средства ще ни бъдат нужни към днешна дата нямаме, имаме ориентировъчни суми", заяви той.

Той обяви амбицията за бързото завършване на залата.

"Искаме до края на годината да приключим заедно с БНТ подготовката на залата, за да можем да направим един тестов концерт в присъствието на експертите от EBU и ако има някакви слабости, да имаме достатъчно време да оправим тези детайли. Да не забравяме, че основната част на съоръжението пристига от Китай и това е изключително бавно. Длъжни сме да наваксаме с времето, за да не чакаме в последния момент доставки на контейнери с оборудване. Затова вицепремиерът е изключително важен като координатор на този процес, поне 5 министерства имат връзка с организацията на песенния конкурс", заяви Николов.

"Знаете аз на какво съм способен. Не ставам за политик, но за работа ставам, оставете ме да работя", помоли той.

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Николов отново призова за обединение по отношение на "Евровизия" и даде пример как различните партии в общинския съвет на Бургас, които са същите, представени и в Народното събрание, единодушно подкрепят всички необходими процедури по организацията.