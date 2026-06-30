Образователна ножица: В 4 области има 20% двойки на матурите, а София и Смолян са отличници

В България съществуват много големи различия и неравенства в образованието. Такава теза защити Зорница Славова от Института за пазарна икономика, след като стана ясно, че на зрелостния изпит по БЕЛ тази година 11% от учениците са получили двойка.

Образователната ножица у нас е сериозна, защото на този фон в част от областите процентът двойки е е наполовина по-малък, докато в други е двойно по-голям.

"Значение имат стимулите, които се създават в средата. Ние не искаме да проверим просто колко знаят едни деца, а как са се справили образователната система и техните учители. Матурата не е направена така, че да се сравнява между различните години", заяви Славова.

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Високите резултати са само за хвалба

Тя е категорична, че всяка година се отбелязват все по-високи резултати, за да има с какво да се похвали ръководството на просветното ведомство.

Източник: БГНЕС

"Тази година виждаме за първи път 4 области с около 20% двойки. Това означава, че вески пети ученик не може да мине прага от тройка. В столицата и в Смолян, където традиционно са най-добри, процентът е 5", поясни тя.

Според Славова последното изследване на PISA е показало колко е висока базовата неграмотност още при 15-годишните, предаде БНР.

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"През годините виждаме, че в някои училища изкарват среден резултат под 3 всяка година. Но системата не предполага някакви действия. Става въпрос за около 100 училища в страната. Биха могли да изискват план за подобрение", добави тя.

По думите на Славове е проблем, че системата не предполага някакво връщане и попълване на знанията.