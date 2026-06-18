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Първи на матурите: Малки общини предлагат най-качественото образование у нас

18 юни 2026, 10:35 часа 457 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Първи на матурите: Малки общини предлагат най-качественото образование у нас

Когато става въпрос за качествено образование, мащабът не е от значение. Това са изводите от класацията по общини по отношение на резултатите от тазгодишните матури.

Оказва се, че София не намира място дори в топ 5 на общините с най-високи средни резултати от Държавния зрелостен изпит след 12 клас. 

Випуск 2026 постига средно 60 точки на държавния зрелостен изпит по български език и литература – най-високият резултат от въвеждането на задължителната матура през 2008 г. Подобрението се вижда и на регионално ниво – броят на общините със среден успех над 4,50 нараства от 32 през 2024/2025 г. на 48 през 2025/2026 г., което е близо 1/5 от всички 265 общини в страната.

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Кои са общините с ученици-отличници?

С най-висока средна оценка от матурите са две малки общини - Неделино и Челопеч с оценка 5,26. Следва община Гоце Делчев с 4,92, Правец с 4,90 и Златоград с 4,87. Столична община е едва на седмо място с оценка 4,81.

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Източник: fpls.maps.arcgis.com

В другия край на класацията попадат предимно малки общини с ограничен брой зрелостници, което прави резултатите там по-чувствителни към представянето на отделни ученици.

Данните показват, че повишението на резултатите през последните 3 години не се ограничава до отделни общини, а обхваща все по-широк кръг населени места в страната. Това са изводите от изготвен от компанията Есри България специален ГИС дашборд, който предоставя възможност за подробен анализ на представянето на дванадесетокласниците във всички общини на страната и показва данните от ДЗИ през последните 7 учебни години.

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Дашбордът обединява информация за седем учебни години – от 2019/2020 до 2025/2026 г., което позволява не само преглед на актуалните данни, но и проследяване на тенденциите във времето.

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Матури училище ДЗИ образование изпити
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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