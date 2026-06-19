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Отговорите на външното оценяване за 10. клас по математика за 2026 г.

19 юни 2026, 15:30 часа 936 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Отговорите на външното оценяване за 10. клас по математика за 2026 г.

Близо 60 000 десетокласниците се явиха на национално външно оценяване по математика за учебната 2025/2026 година.

Министерството на образованието и науката (МОН) се очаква да публикува верните отговори и изпитния материал по математика на учениците, а тестът и ключа можете да видите на този линк!

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Изпитът по математика е с продължителност 120 минути (с 30 минути повече от миналата) и съдържа общо 18 задачи. От тях 12 са по математика, а останалите са свързани с прилагането на математически знания и умения при решаване на практически задачи от областта на биологията и здравното образование, химията и опазването на околната среда, физиката и астрономията, както и географията и икономиката. 

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Снимка: iStock

Учебното съдържание обхваща материала от VIII, IX и X клас, включително теми по алгебра, функции, равнинна и пространствена геометрия, тригонометрия, вероятности и комбинаторика, статистика и анализ на данни, логика и математическо моделиране. По време на изпита учениците могат да ползват предоставени листове с формули.

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Максималният брой точки е 100, а резултатите ще бъдат обявени до 1 юли 2025 г.

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Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
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