Отговорите на външното оценяване за 7. клас по математика за 2026 г.

Близо 60 000 седмокласници се явиха на националното външно оценяване за 7. клас по математика в петък.

Министерството на образованието и науката (МОН) ще публикува изпитния вариант и ключа с верните отговори, а двата материала ще видите първо в Actualno.com. Отговорите можете да видите тук.

Иначе тестът съдържа общо 24 задачи. От тях 14 са с четири възможности за отговор, от които само един е правилен. Общо 7 от задачите са със свободен отговор, в който учениците трябва да опишат и аргументират изпълнението на определената задача. Има и 3 задачи със свободен отговор, изискващ пълно решение и аргументация. Тази година изпитът е с продължителност 180 минути (с 15 минути повече от миналата), разпределени в две части по 90 минути.

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Някои от задачите могат да съдържат подусловия, което дава възможност да бъдат присъдени точки на учениците и при частично постигнат резултат. Голяма част от тях са с приложен характер и изискват работа с информация, представена чрез текст, таблица, диаграма или графика – подход, който е познат от изпитните модели през последните години.

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Учебното съдържание обхваща изучаван материал от 5., 6. и 7. клас, като включва теми от алгебра, геометрия, текстови задачи и вероятности. Първата част от изпита е с продължителност 75 минути, а втората – 90 минути. За учениците със специални образователни потребности се дава повече време за работа – съответно 115 минути за първата част и 140 минути за втората.

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Учениците могат да ползват и свитък с формули. И тази година в националните оценявания се включват повече практически задачи, с които се проверяват уменията на учениците да ги прилагат при решаване на конкретни казуси.

Максималният брой точки от изпита е 100. Резултатите от националните външни оценявания след 7. клас ще бъдат обявени до 1 юли включително.