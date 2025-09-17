Първи учебен звънец и за КиноКлас

За седма поредна година школата за филмово изкуство за деца и младежи КиноКлас отваря врати. КиноКлас е школа, която цели да развие една слабо застъпена ниша в българското образование, а именно – създаването на художествени късометражни филми от ученици в гимназиален етап на обучение. Вярваме, че киното възпитава в ценности и че това възпитание предопределя и влияе на интелектуалното и емоционално развитие на личността. Запознаването на младежите с отделни компоненти на киноезика ги учи на един много по-дълбок анализ и познание на киноизкуството. Среща ги с активни кинотворци, които могат да се превърнат освен в техни учители, и в техни вдъхновители.

В КиноКлас се дискутира и анализира не само професионалната линия на създаване на един филм, но също така се прави задълбочено обсъждане на личните истории и взаимоотношенията между хората, които се преплитат в сюжетните линии на създаваните творби.

Преподаватели и вълнуващи изненади

Преподаватели в школата са утвърдени и активни професионалисти като Петър Вълчанов и Кристина Грозева (режисура), Симеон Венциславов (драматургия), Кирил Проданов (операторско майсторство), Ивелина Минева (сценография), Мартина Апостолова (актьорско майсторство), Момчил Божков (звукорежисура), Красимир Хазърбасанов (организация на снимачен процес), Катерина Ламбринова (история на киното), Мария Стоянова (режисура), Мира Искърова (музика и композиция).

Утвърдена в личностния и творчески подход към младежите, школата успява да запали в своите ученици страст за знания и умения в света на киното, да гради общество от съмишленици, да твори приятелства. Нейни възпитаници са настоящи студенти в различни филмови специалности както в България, така и в Германия, Италия, Холандия, Франция, САЩ.

Освен вече традиционните класове за игрално и документално кино за тийнейджъри, тази учебна година от КиноКлас са подготвили нови и вълнуващи изненади. Ще поканят и по-малките ученици от 10 до 13 години да се включат в клас по анимация. Ще разширят дейността си извън столицата не само в Бургас, но и в Пловдив и Севлиево. Професионалните класове тази година ще стартират с клас по сценарно писане със Симеон Венциславов и по режисура с Камен Калев.

От тази учебна година КиноКлас е член на Европейския филмов клуб към Европейската филмова академия и всеки месец ще бъдат домакини на прожекции на съвременни европейски филми и онлайн срещи и дискусии с техните автори.