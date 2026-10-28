Един клас, различни деца: Защо еднаквите задачи не дават равен шанс на всички?

Всяко дете усвоява новите знания по различен начин и със свое темпо. За учениците със специални образователни потребности или обучителни затруднения това често означава нужда от допълнително адаптирано съдържание, което да им позволи да работят по същите теми като своите съученици.

Именно с тази идея издателство „Клет България“ създава нов комплект помагала по български език и литература за 1. клас. За това как се адаптира учебното съдържание, без да се губи неговата същност, и какви ресурси са необходими, за да получи всяко дете подходяща подкрепа, разговаряме с Васка Николова, редактор на изданието, и д-р Нина Колева, ръководител на редакторски екип „Предучилищно и начално образование“ в издателство „Клет България“.

1. Как се роди идеята за специално адаптираните помагала по български език и литература за 1. клас? Каква нужда видяхте в практиката?

Д-р Нина Колева: Идеята се роди от реално предизвикателство, с което учителите се сблъскват всеки ден: децата работят по обща учебна програма, но не всички могат да използват пълноценно едни и същи учебни материали. За учениците със специални образователни потребности, с обучителни затруднения или с езикови бариери стандартната страница понякога е прекалено наситена, текстът – твърде дълъг, а задачите – трудни за самостоятелно изпълнение. Учителите влагат много време, за да адаптират съдържанието сами. По тази причина създадохме цялостен комплект, който следва учебното съдържание на буквар, читанка и тетрадки, одобрени от МОН, и в същото време осигурява индивидуална подкрепа, така че учениците с обучителни затруднения да се включват в общата работа на класа.

2. Децата работят по същите теми като своите съученици, но със свое темпо и с адаптирано към нуждите им съдържание. Как се постига този баланс, без да се губи същността на учебния материал?

Васка Николова: Балансът се постига, когато запазим учебната цел, темата и последователността, но променим пътя до тях. Не опростяваме знанието до минимум, а само намаляваме натоварването: текстовете са по-кратки, задачите са по-малко и по-достъпни, а визуалната среда е по-спокойна. Така детето работи по същата тема като съучениците си, усеща се част от общия учебен процес и може да напредва чрез малки, постижими стъпки.

3. Как на практика адаптирахте учебното съдържание към нуждите на тези деца?

Васка Николова: Работихме едновременно върху езика, задачите и визуалното представяне. Използвахме по-едър шрифт, повече свободно пространство, по-малко цветове и изображения без разсейващи детайли. Съкратихме част от текстовете и броя на задачите, а сложните инструкции разделихме на по-ясни стъпки. Когато детето трябваше самостоятелно да открива и да обобщава информация, добавяхме опори, например образец, изображение или избор между възможни отговори. Всяка промяна целеше създаване на по-добра концентрация, разбиране и увереност.

4. Кое беше най-голямото предизвикателство при създаването на помагалата?

Васка Николова: Най-голямото предизвикателство беше да намерим точната мярка – материалът да бъде достъпен, но не и беден; подкрепящ, но не и ограничаващ. Всяко дете има различен профил на затрудненията, затова няма една универсална адаптация. Работата изискваше внимателна преценка кое е същественото във всяка тема, каква опора е необходима и как точно тя помага на детето да стане по-самостоятелно. Именно затова съчетахме редакторския опит с експертизата на ресурсен учител.

5. Помагалата са създадени, за да подпомагат работата на ресурсните и началните учители, на екипите за подкрепа на личностното развитие. Как могат да бъдат полезни и на родителите, които работят допълнително с детето у дома?

Д-р Нина Колева: Помагалата дават на родителите ясна и последователна основа за работа у дома, без да се налага сами да търсят или да преработват упражнения. Те могат да продължат започнатото в училище с кратки и достъпни дейности, като подкрепят детето и му помагат да повярва в собствените си възможности. Важно е родителят да следва насоките на учителя и да оценява не скоростта, а малките постижения.

6. В един клас децата имат различни потребности и напредват с различно темпо. От каква подкрепа се нуждае учителят, за да може да отговори на тези различия?

Д-р Нина Колева: Учителят има нужда преди всичко от време и от подходящи готови ресурси. Диференцираната работа изисква не просто повече задачи, а материали с различна степен на трудност, които да могат веднага да се използват в час. Необходими са също методически насоки, контакт със специалисти, обмен на добри практики и обучения, които дават увереност как да се реагира в конкретни ситуации. Когато учителят разполага с тези инструменти, различното темпо престава да бъде проблем и се превръща в естествена част от организацията на ученето.

7. Учебни и методически материали, дигитални инструменти, AI решения, обучения… днес подкрепата за учителя далеч надхвърля учебника. Как „Клет България“ развива ресурсите си в отговор на променящите се нужди в класната стая?

Д-р Нина Колева: Развиваме подкрепата като цялостна образователна среда, а не като отделни ресурси. Учебниците и помагалата се допълват от методически материали, работни листове за диференцирано обучение, интерактивни ресурси в iZZI, уебинари, обучения и срещи за обмен на опит. Все по-важно място имат и дигиталните, и AI решенията, когато спестяват време, но без да заменят професионалната преценка на учителя, разбира се. За нас водещият въпрос е дали даден ресурс помага на повече деца да участват пълноценно в учебния процес.

8. Работата по учебно съдържание ви среща отблизо с начина, по който децата учат. На какво ви учат самите деца за това как трябва да им поднасяме знанието?

Васка Николова: Децата ни напомнят, че няма един-единствен правилен път към знанието. Те учат най-добре, когато разбират какво се очаква от тях, когато задачата е постижима и когато имат време да направят следващата стъпка сами. Научават ни да бъдем по-внимателни към езика и образите, с които поднасяме съдържанието. Най-важният урок е, че приобщаването не означава всички деца да правят едно и също по един и същи начин, а всяко да получи реална възможност да участва и да напредва заедно с останалите.