Социален работник от Бургас с положителна проба, домът под пълна карантина

Служител от дом „Майка и дете“ в Бургас е с положителна проба на коронавирус. Поради тази причина, социалното заведение се поставя под пълна карантина и достъпът до него се забранява. Това съобщи чрез Фейсбук кметът на Бургас Димитър Николов.

Спира се приемането и изписването на деца, свижданията на родители на деца с увреждания, амбулаторната грижа - дневните грижи и рехабилитацията, които се правят ежедневно от родители и външни лица. Достъпът до Дома е строго забранен. Медицинските лица и останалият персонал ще остане под карантина вътре, в социалното заведение, за да се грижи за децата. Лекар от бургаска болница е с положителна проба за коронавирус Лекар от хирургичното отделение на частната бургаска болница "Бургасмед" е дал положителна проба за коронавирус, съобщи БНР-Бургас. Сле... Прочети повече Спира се приемането и изписването на деца, свижданията на родители на деца с увреждания, амбулаторната грижа - дневните грижи и рехабилитацията, които се правят ежедневно от родители и външни лица. Достъпът до Дома е строго забранен. Медицинските лица и останалият персонал ще остане под карантина вътре, в социалното заведение, за да се грижи за децата.