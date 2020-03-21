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Социален работник от Бургас с положителна проба, домът под пълна карантина

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Социален работник от Бургас с положителна проба, домът под пълна карантина
Снимка: Actualno.com/Тодор Маргаритов
Служител от дом „Майка и дете“ в Бургас е с положителна проба на коронавирус. Поради тази причина, социалното заведение се поставя под пълна карантина и достъпът до него се забранява. Това съобщи чрез Фейсбук кметът на Бургас Димитър Николов.

Спира се приемането и изписването на деца, свижданията на родители на деца с увреждания, амбулаторната грижа - дневните грижи и рехабилитацията, които се правят ежедневно от родители и външни лица. Достъпът до Дома е строго забранен. Медицинските лица и останалият персонал ще остане под карантина вътре, в социалното заведение, за да се грижи за децата.

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