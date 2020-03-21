Социален работник от Бургас с положителна проба, домът под пълна карантина
Служител от дом „Майка и дете“ в Бургас е с положителна проба на коронавирус. Поради тази причина, социалното заведение се поставя под пълна карантина и достъпът до него се забранява. Това съобщи чрез Фейсбук кметът на Бургас Димитър Николов.
Лекар от бургаска болница е с положителна проба за коронавирус
Лекар от хирургичното отделение на частната бургаска болница "Бургасмед" е дал положителна проба за коронавирус, съобщи БНР-Бургас. Сле...
Редактор:
Елин Димитров
Етикети: Димитър Николов дом коронавирус
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