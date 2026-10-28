"Не искам да съм на мястото на магазинер, който вижда Мая Манолова да влиза на проверка". Това каза водещата на сутрешния блок на БНТ Христина Христова в края на интервюто с председателя на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова и проверките й в търговските вериги. В сутрешния блок на националната телевизия попитаха Манолова не са ли прекомерни действията на държавата спрямо търговските вериги.

"Те обезкостяват българските потребители, ние ли ги тормозим?", отговори Мая Манолова.

Тя уточни, че вчера КЗП подписала постановления за заблуждаващи търговски практики. Става въпрос за нарушения на това, че цените на етикетите в една верига не отговарят на това, което се маркира на касата, както и за фалшиви промоции, за изчерпващи се количества в рамките на промоция.

Голямата й цел е свързана с цените на храните, основно в тъговските вериги, защото техен е най-големият пазарен дял.

Щайгата в студиото

Манолова беше донесла в студиото на БНТ и една черна празна щайга, което провокира и първия въпрос към нея. Манолова нарече тази щайга ударничка и я сравни с чадърите по морето, но по думите й тя работи целогодишно, защото българските производители са задължени да плащат наем от 1 евро без ДДС за тази щайга при всяка доставка.

Според Манолова става дума за нелоялна търговска практика. ОЩЕ: "Нещо като чадърите на морето": Мая Манолова обясни как една щайга цяла година ощетява българските производители