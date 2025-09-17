SoftUni отново на върха с три златни отличия от Career Show Awards 2025

Най-голямата образователна общност в България, наброяваща над 500 000 души, SoftUni, беше отличена с три първи награди на престижния конкурс на Career Show Awards 2025. Победителите в конкурса бяха обявени в средата на месец септември, а SoftUni грабна отличията в категориите Най-добър работодател - Образование, Създаване на нов продукт за образователния си бранд SoftUni AI и Мениджър за изпълнителния директор на компанията, Екатерина Темелкова.

SoftUni беше класирана на първо място в категорията Най-добър работодател – Образование, с което за пореден път затвърди водещата си роля в предоставянето на качествено, достъпно и практическо образование в сферите на софтуерното инженерство, QA, дигиталния маркетинг, дизайна и изкуствения интелект.

SoftUni AI, най-новият проект на образователната група, предлагащ цялостни програми и обучения за прилагане на AI в ежедневието и бизнеса и Vive Coding - обучителна програма за създаване на софтуер без писане на код, беше отличен в категорията Създаване на нов продукт. Отличието признава високата иновативност, бързото позициониране и значимия принос на образователния бранд към развитието на ключови AI умения в България.

Също с първо място беше отличена и Екатерина Темелкова, главен изпълнителен директор на SoftUni, в категорията Мениджър. Отличието е признание за последователното и устойчиво лидерство в управлението на най-голямата образователна организация у нас, както и за изграждането на силна вътрешна култура, базирана на доверие, визия и устойчиво развитие.

„Благодаря на всички наши курсисти, преподаватели, колеги и партньори, които са част от това вълнуващо пътешествие. Именно вашето доверие, отдаденост и ежедневна подкрепа са това, което ни вдъхновява да вървим напред и ни мотивира да продължим да променяме животите на над полочин милион българи чрез качествено и достъпно практическо образование“, споделя Екатерина Темелкова, CEO на SoftUni.

С над половин милион души в своята общност и иновативни програми в сфери като програмиране, дигитален маркетинг, дизайн и изкуствен интелект, SoftUni продължава да налага нови стандарти в образованието и да подготвя следващото поколение висококвалифицирани специалисти. Отличията от Career Show Awards 2025 са още едно потвърждение за значимата роля на организацията в развитието на талантливи кадри, бизнес и технологии в България.