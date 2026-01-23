Студент по криптовалути? Вече е възможно и в България

Светът на крипто и блокчейн се развива с изключителна скорост, а професионалните умения в тази сфера вече не са просто предимство. Те са реален ключ към най-динамичните кариерни възможности в икономиката, технологиите, финансите и предприемачеството.

Именно затова Университетът за национално и световно стопанство откри първата по рода си в България магистърска програма "Криптоикономика и блокчейн" и приемът за нея започна.

Магистърската програма е интердисциплинарна и обединява икономика, финанси, право, цифрови технологии и Web3. Учебният план включва ключови дисциплини катo:

Въведение в блокчейн технологиите

Въведение в токеномиката

Децентрализирани финанси (DeFi)

Управление на криптоактиви

Правни и регулаторни аспекти на криптоикономиката

Финансиране на стартъпи и цифрова търговия

Програмата е изградена така, че да отговаря на реалните нужди на пазара и да подготвя специалисти, които могат да работят практически с крипто проекти, платформи и бизнес модели.

Това е първата магистратура в България, която системно подготвя кадри в сферата на криптоикономиката и блокчейн технологиите. Още преди официалния старт интересът към програмата бе изключително висок.

Продължителността на обучението е 1 година или 2 семестъра.

