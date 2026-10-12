Учебни програми като за студенти, абдикиралото семейство и финансирането: Министърът посочи основните проблеми в образованието

Претоварени учебни програми с учебници, написани като за студенти, семейства, които не подпомагат учебния процес и компроментиран модел на финансиране на училищата. Това са основните проблеми пред българското образование според просветния министър Георги Вълчев.

Трябва да се променят доста от принципите, върху които функционира в момента образователната ни система, обяви Вълчев, който участва във форума „Общините по-близо до училищата – от отговорности към реално участие" в рамките на Годишната среща на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), която започна днес в курорта Албена.

Семейството е основен фактор

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Министърът е на мнение, че един от фундаменталните принципи е институциите да спомогнат да се възстанови връзката между образованието и семейството. Семейството се чувства встрани от процеса, за което има причини, смята министърът. Според него в годините назад семейството свикна да бъде гледано като средство, което подпомага материално учебния процес, а всъщност това усещане за семейство касичка роди идеята, че училището трябва да се справи само с образованието на детето.

"Ако семейството има роля в образователния процес, то един от основните фактори за успешно образование е мотивацията на детето. Семейството трябва да мотивира детето. То трябва да стои зад него, да го подпомага, да продължава процеса на обучение. Можеш да научиш едно дете на азбуката, да започне да срича, но ако вкъщи не го насърчават да продължи да чете, да му посочват интересни заглавия, докато то само вече започне да се ориентира сред авторите, образователната система, която и да е тя, където и да се намира по света, няма как да изпълни своите задачи", каза проф. Вълчев.

Според него затова ключова роля и на държавните институции, и на местната власт, и на училищните ръководства е да се възстанови тази загубена връзка между училището и семейството. "Ако това не се случи, каквито и реформи да правим, каквото и да се опитваме да подобрим в сферата на образованието, успехите няма да бъдат такива, каквито ги очакваме", смята министърът.

Трябва да бъде подобрено качеството на преподаване на учителите

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Вълчев добави, че на второ място трябва да бъде отчетено това, че хората виждат образователния процес като двустранен процес, в който ключов фактор е учителят. "Т.е. в следващите години институциите трябва да подобрят качеството на преподаването на учителите", коментира още проф. Вълчев пред БТА.

Той смята, че ако в следващите години ние като общество, като институции, не успеем да създадем ново поколение вдъхновени преподаватели, за които учителската професия действително е призвание, няма как да отговорим на очакванията на хората.

Източник: БГНЕС

Проблемът с учебните програми

Вълчев е на мнение, че за да направиш добри учебници, трябва да имаш добри програми, въз основа на които да структурираш добро съдържание и да създадеш съответните учебници. Той призна, че в момента действително програмите са прекалено претрупани, а езикът, на който са написани учебниците, е сложен. "Той е по-скоро за ученици, които са излезли от системата на предучилищното и училищното възпитание и са студенти в първи, втори курс", обясни Вълчев.

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Промяна на модела на финансиране

"На следващо място би трябвало да променим финансовото функциониране на системата, защото в момента тя в голямата си част прави българския учител пленник на привличането на ученици", посочи министърът. ""Колкото повече, толкова повече" - това роди тези ниски резултати, но трябва да признаем, че най-големият проблем на днешната ни образователна система е все по-задълбочаващото се неравенство", смята проф. Вълчев.

По думите му има огромни проблеми при близо половината от учениците, които имат изключително ниски, почти отсъстващи познания, и то базови. "Да не говорим за добри познания по различните предмети", смята министърът. Той е на мнение, че ако в страната не се справим в следващите години и не променим системата на финансиране, ще продължаваме да мотивираме учителите да имат занижени изисквания, да прикриват дълготрайни отсъствия на ученици. Министърът смята, че учителят трябва да бъде освободен от това тежко бреме и да знае, че неговото място не зависи единствено от броя на учениците.

"Много малко хора разбират от системата на финансиране в предучилищното и училищно образование", каза още Вълчев и подчерта, че това също е проблем, защото този процес трябва да се изсветли. "Хората трябва да знаят какви средства влизат в българското образование, а трябва да признаем, че те не са малко", отбеляза той.

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"Не на последно място, трябва да започнем едно координирано усилие на всички институции за овладяване на това явление, което виждате, започна да добива чудовищни измерения в днешно време - агресията, била тя вербална, била тя визуална, била тя директна", каза министърът и допълни, е това е огромен проблем и той е свързан вече и с едни много по-големи модели, които функционират в българското общество.