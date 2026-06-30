Войната в Украйна:

Училището губи битката с изкуствения интелект: Проучване на МОН

30 юни 2026, 12:10 часа 619 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Училището губи битката с изкуствения интелект: Проучване на МОН

Близо 95% от учениците вече използват изкуствен интелект за учебни цели, като близо половината от тях го правят интензивно – всеки ден или няколко пъти седмично. Това показва проучване сред 10 038 ученици, 1 767 учители и 210 директори от 63 училища в цялата страна. Резултатите от него ще послужат за диагностика и ще подпомогнат вече стартиралия процес от Министерството на образованието (МОН) по създаване на ясни правила за използване на изкуствения интелект, за защита на личните данни, за преодоляване на различията в достъпа до технологии между отделните училища и за развитие на нови модели на преподаване и оценяване.

ОЩЕ: Спад в резултатите: Докато България въвежда, Норвегия забранява AI в училище

Един от важните изводи в него е, че българските училища не започват от нулата. В системата вече има натрупан опит, желание за експериментиране и редица добри практики, но отделните училища напредват с различна скорост и имат различни възможности.

Изследването показва, че технологията се е превърнала в част от ежедневието на младежите. 56% споделят, че са се научили да използват изкуствен интелект напълно самостоятелно, докато 6,5% посочват училището като мястото, където са придобили тези умения. Това означава, че реалното използване на ИИ изпреварва формалното обучение и поставя училището пред предизвикателството да задава рамката, в която учениците изграждат отговорни и устойчиви навици за работа с новите технологии.

Учителите имат базова грамотност за ИИ, става ясно от данните. При педагозите най-висока готовност към момента има при използването на изкуствения интелект в административните дейности, където ползите са най-бързо измерими.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Изкуственият интелект влиза официално в българското училище

Най-често ИИ се ползва при подготовката, особено за планиране на уроци и създаване на задачи. Методическото му внедряване в реалния учебен процес обаче остава ограничено. Анализът отчита разлика от 0,58 пункта между високата теоретична подготовка на учителите (4,20) и реалното прилагане на изкуствен интелект в учебния процес (3,62). От това може да се направи извод, че училищата имат нужда от повече практически капацитет – методическа подкрепа, ясни процедури и хора, които да подпомагат процеса на внедряване. Там, където има визия, тя следва да бъде подкрепена и с устойчиви вътрешни правила, така че добрите практики да се превърнат в част от ежедневната работа на училището.

Припомняме, че МОН вече има разработени насоки за използване на изкуствен интелект в образователната система, както и визия за въвеждането му в училищното образование, които очертаха принципите за етично, отговорно и педагогически обосновано използване на тези технологии в училище. Паралелно с това продължава и реализирането на мащабната STEM трансформация в училищата.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Учители Училища МОН образование изкуствен интелект ученици
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Образование
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес