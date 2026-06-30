Училището губи битката с изкуствения интелект: Проучване на МОН

Близо 95% от учениците вече използват изкуствен интелект за учебни цели, като близо половината от тях го правят интензивно – всеки ден или няколко пъти седмично. Това показва проучване сред 10 038 ученици, 1 767 учители и 210 директори от 63 училища в цялата страна. Резултатите от него ще послужат за диагностика и ще подпомогнат вече стартиралия процес от Министерството на образованието (МОН) по създаване на ясни правила за използване на изкуствения интелект, за защита на личните данни, за преодоляване на различията в достъпа до технологии между отделните училища и за развитие на нови модели на преподаване и оценяване.

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Един от важните изводи в него е, че българските училища не започват от нулата. В системата вече има натрупан опит, желание за експериментиране и редица добри практики, но отделните училища напредват с различна скорост и имат различни възможности.

Изследването показва, че технологията се е превърнала в част от ежедневието на младежите. 56% споделят, че са се научили да използват изкуствен интелект напълно самостоятелно, докато 6,5% посочват училището като мястото, където са придобили тези умения. Това означава, че реалното използване на ИИ изпреварва формалното обучение и поставя училището пред предизвикателството да задава рамката, в която учениците изграждат отговорни и устойчиви навици за работа с новите технологии.

Учителите имат базова грамотност за ИИ, става ясно от данните. При педагозите най-висока готовност към момента има при използването на изкуствения интелект в административните дейности, където ползите са най-бързо измерими.

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Най-често ИИ се ползва при подготовката, особено за планиране на уроци и създаване на задачи. Методическото му внедряване в реалния учебен процес обаче остава ограничено. Анализът отчита разлика от 0,58 пункта между високата теоретична подготовка на учителите (4,20) и реалното прилагане на изкуствен интелект в учебния процес (3,62). От това може да се направи извод, че училищата имат нужда от повече практически капацитет – методическа подкрепа, ясни процедури и хора, които да подпомагат процеса на внедряване. Там, където има визия, тя следва да бъде подкрепена и с устойчиви вътрешни правила, така че добрите практики да се превърнат в част от ежедневната работа на училището.

Припомняме, че МОН вече има разработени насоки за използване на изкуствен интелект в образователната система, както и визия за въвеждането му в училищното образование, които очертаха принципите за етично, отговорно и педагогически обосновано използване на тези технологии в училище. Паралелно с това продължава и реализирането на мащабната STEM трансформация в училищата.