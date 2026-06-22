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Спад в резултатите: Докато България въвежда, Норвегия забранява AI в училище

22 юни 2026, 11:32 часа 466 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Спад в резултатите: Докато България въвежда, Норвегия забранява AI в училище

Докато българското министерство на образованието и науката разработва визия за въвеждане и използване на изкуствен интелект в училищното образование, в Норвегия тръгват по обратния път.

Норвегия налага почти пълна забрана за използването на инструменти за генеративен изкуствен интелект от ученици в начален етап на обучение, като същевременно ограничава употребата им при по-големите деца, за да предотврати негативно въздействие върху образователния процес, обяви премиерът на страната, цитиран от Ройтерс.

Изправено пред сериозен срив в резултатите от изпитите, норвежкото правителство през 2024 г. забрани смартфоните в училищата и даде на учителите повече правомощия за налагане на дисциплина в класната стая.

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Норвегия даван заден с технологиите в училище

Използването на изкуствен интелект увеличава риска малките деца да пропуснат важни стъпки в образованието си, заяви сега премиерът Йонас Гар Щоре.

„Най-важното в училище е децата ни да се научат да четат, пишат и смятат“, каза Стоере, добавяйки, че новите стандарти ще бъдат наложени от новата учебна година, започваща в края на август.

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Източник: Thinkstock

Учениците от 1 до 7 клас, на възраст от 6 до 13 години, не трябва да използват изкуствен интелект, докато тези в прогимназията, на възраст от 14 до 16 години, могат да използват подобни инструменти ограничено, под наблюдението на учителите, гласи решението на правителството.

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В горния курс на средното образование, учиниците от 17 до 19 години трябва да се научат да използват изкуствения интелект по подходящ начин, така че да бъдат подготвени за по-нататъшно образование и работа, се добавя още в доклада.

Норвегия започна да внедрява компютри в класните стаи през 90-те години на миналия век, а таблети - след бума на iPad през 2010 г., намалявайки четенето на книги и писането на ръка.

Сега обаче властта обяви, че ще предложи законодателство за финансиране на използването на повече книги в класните стаи, обръщайки тенденцията в обратна на таблетите и компютрите посока.

През април норвежкото правителство обяви и плановете си за забрана децата да използват социални мрежи до навършване на 16 години, следвайки тенденция, въведена от Австралия и някои други държави, с цел намаляване на употребата на електронни устройства от младите хора.

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компютри Норвегия Таблети училище Онлайн образование
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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