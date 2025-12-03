Вълчев защити консула в Чикаго: Ако българското училище иска финансиране - да оттеглят жалбите срещу него

Министърът на образованието Красимир Вълчев защити консула на България в Чикаго Светослав Станков във връзка с казуса с "Малко българско училище" (МБУ), чиято директорка беше подала сигнал срещу дипломатическия представител на страната ни, заради извършена от него проверка в една от образователните структури, които са под шапката на образователната институция. Причината за проверката е делегираният бюджет от държавата. Това стана по време на блиц-контрола с министъра в ресорната комисия по образование. Въпросът повдигна депутатът от ГЕРБ Йорданка Фандъкова.

Контролът на училището и консулът

Министърът заяви, че контролът на училището е вменен на консула от българската държава.

"Преди 12-13 години имахме случаи на злоупотреба със средства. Ако не спрем финансирането, рискуваме да рушим репутацията на цялата политика. В случая не става дума за злоупотреба със средства. Става въпрос за възпрепятстване на контрол. Консулът е направил проверка в "Малка детска академия", констатирал е разминаване, след това почват действия от страна на училището и определени адвокатски кантори, заповед, възбрана да не посещава училището без предизвестие от 14 дни. Специални агенти отиват в офиса на консулството да проверяват защо консулът рови в училището да контролилра", обясни министърът.

Той даде пример, че едно училище в България го контролират 37 институции, докато в Чикаго нямаме образователни аташета, нито регионално управление по образованието, а само задгранични представителства и се разчита на тях.

Вълчев дори обясни, че ако той като министър например пусне жалба срещу одитор, сигурно ще го подгони прокуратурата.

Училището може да получи финансиране, но има условия

Образователният министър все пак отбеляза, че не иска да обвинява "Малко българско училище", тъй като според него то работи добре.

"Училището работи много добре, обхванало е много деца, което също е атестация, че работи. Ангажирах се да бъда медиатор с още няколко души, за да разрешим този случай. Ние искаме да върнем училището в списъка на финансиране, но има условие, което е задължително и то е генералният консул да може да осъществява контрол. Нямам впечатление, че генералният консул робува на някакви емоции. За нас в МОН въпросът е принципен, като искат държавно финансиране - имат задължение да осигурят контрол", добави още Вълчев.

Според него сега единственото, което може страната ни да направи, е да прекрати финансирането.

Той постави и друго услови, а именно да се оттеглят жалбите срещу българския консул там. "Това не са нормални взаимоотношения, не е нормално отношение към институцията. От друга страна консулът не трябва да злоупотребява с правомощията си. Аз нямам такова наблюдениее, че той е злоупотребил в момента", добави още Вълчев.