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Заради проблеми на матурите: Омбудсманът поиска обяснение от МОН

10 юни 2026, 10:15 часа 864 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Заради проблеми на матурите: Омбудсманът поиска обяснение от МОН

Омбудсманът Велислава Делчева сезира министъра на образованието и науката Георги Вълчев заради сигнали за организационни и технически проблеми при провеждането на вторите задължителни държавни зрелостни изпити и матурите по профилирана подготовка. В жалби до институцията на омбудсмана ученици, родители и учители съобщават за затруднения по време на изпита по английски език. Сред основните оплаквания са проблеми с възпроизвеждането и чуваемостта на аудиофайловете в частта „Слушане“, която е съществен елемент от оценяването.

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По данни, разпространени в публичното пространство, засегнати от техническите неизправности са били около 3000 зрелостници от различни училища в страната. 

Сигнали са постъпили и за сериозни технически проблеми по време на държавния зрелостен изпит по информатика и информационни технологии. Според жалбите използваната дигитална платформа е прекъсвала работата си, което е затруднило нормалното протичане на изпита. Родители и ученици настояват за проверка както на платформата, така и на цялостната организация на изпитния процес.

Недоволство е изразено и по отношение на съдържанието на някои задачи от изпита по предприемачество. Според подадените сигнали е необходима експертна оценка на тяхната методическа обоснованост и съответствието им с учебния материал. Учители поставят и въпроса за гарантирането на анонимността при оценяването след отпадането на втория плик, използван досега за отделяне на личните данни на учениците от изпитните работи.

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В препоръката си до образователния министър омбудсманът отбелязва, че подобни оплаквания се повтарят за поредна година и пораждат съмнения относно равнопоставеността на зрелостниците и нормалното протичане на изпитния процес.

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„Когато хиляди ученици са поставени в условия, различни от предвидените за провеждане на държавен изпит, въпросът вече не е технически, а въпрос на справедливост, доверие и защита на правото на образование. Всеки зрелостник трябва да бъде оценяван единствено според знанията и подготовката си, а не според качеството на техниката, организацията или случайно възникнали обстоятелства по време на изпита“, заявява Делчева.

Тя препоръчва на Министерството на образованието и науката да представи информация за предприетите мерки за отстраняване на констатираните проблеми, за предотвратяването им при бъдещи изпитни сесии, както и за резултатите от извършените проверки.

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Омбудсман Матури Английски език МОН
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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