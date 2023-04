100 украински войници пристигнаха в Норвегия за обучение (СНИМКИ)

Това е първият подобен курс в Норвегия, пишат военните на страната, като допълват, че инструкторите са от гвардията на страната.

⚡️100 Ukrainian soldiers arrive in Norway for training.



One hundred Ukrainian military personnel arrived in Norway on April 24 for a four-week training in military medicine, sharpshooting, and team leadership, Norwegian Armed Forces reported.



📷 Norwegian Armed Forces/Twitter pic.twitter.com/G7TvC2KbVR