(18+) Украинското разузнаване посочи виновника за масовото убийство на военнопленици от "Азов" в Еленовка

Според украинските данни, организацията и изпълнението на терористичната атака не са съгласувани с ръководството на Министерството на отбраната на Руската федерация.

"Основната цел на терористичната атака беше да се скрият фактите за пълно присвояване на средства, предназначени за издръжката на украинските военнопленници. Известно е, че на 1 август на "обекта" е трябвало да пристигне комисия от Москва, която да провери изразходването на отпуснатите средства и условията на задържане на затворниците. Тъй като реалното състояние на сградата и условията за задържане на затворниците в нея не отговаряха на изискванията на руското ръководство, "проблемът" беше решен чрез унищожаване на помещението, заедно с настанените в него военнопленици", твърдят украинците.

Експлозиите са станали на територията на индустриалната зона в новопостроена сграда, която е трябвало да бъде специално оборудвана за задържане на затворници, изведени от Азовстал. Оборудването на сградата приключи 2 дни преди случилото се, след което част от задържаните украински защитници бяха преместени в нея.

