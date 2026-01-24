45 жертви и едно малко чудо: Кучето Боро се завърна при семейството си след 4 дни в ада (ВИДЕО)

В дните на национален траур и тежка равносметка след опустошителната влакова катастрофа в южната част на Испания, една история за оцеляване и вярност успя да даде лъч надежда на опечалените. Кучето Боро, което изчезна по време на инцидента, бе намерено живо и върнато на семейството си след четиридневно издирване.

Инцидентът

Трагедията се случи по-рано тази седмица в провинция Кордоба, когато пътнически влак дерайлира при обстоятелства, които все още се разследват от органите по безопасност на транспорта. Мащабите на инцидента са сред най-тежките в най-новата история на региона – официалните данни потвърждават смъртта на 45 души, а ранените са близо 292.

В хаоса на удара, докато спасителните екипи са се борили за живота на оцелелите пътници, домашният любимец Боро, уплашен от тътена и разрушенията, е успял да избяга от дерайлиралия вагон и е изчезнал в неизвестна посока.

🐶This is Boro. He went missing in southern Spain after a train derailment in Córdoba province that killed 45 people and injured around 292.



After four long days, firefighters found him, and he's finally back with his family🥹

Четири дни в неизвестност

За семейството на Боро болката от преживения ужас е била удвоена от липсата на техния четириног приятел. Веднага след стабилизирането на ситуацията е организирана мащабна кампания за неговото издирване. В нея се включиха доброволци и местни жители, които претърсваха трудния терен около мястото на корабокрушението, надявайки се, че кучето е успяло да намери убежище в околните гористи местности.

Въпреки изминалите дни и суровите условия, надеждата не угасна.

Спасяването

На четвъртия ден от изчезването му, екип от пожарникари, работещи по разчистването на отломките и обезопасяването на района, са забелязали Боро в близост до периметъра на инцидента. Животното е било в състояние на шок и видимо изтощено, но без сериозни наранявания.

Моментът, в който пожарникарите предават Боро на неговите собственици, се превърна в най-емоционалното събитие от седмицата. „Той е най-сетне у дома“, споделят през сълзи членовете на семейството му, за които намирането на кучето е малко чудо на фона на огромната загуба, сполетяла десетки други семейства.

Символ на надеждата

Докато Испания продължава да се възстановява от шока и да търси отговори за причините за катастрофата, историята на Боро остава в общественото съзнание като напомняне за волята за живот. В момент на толкова голяма национална скръб, събирането на едно семейство с техния любимец се превърна в символ на утеха за мнозина.

