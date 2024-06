Влиянието на Путин в България - военни и политически кръгове: Украински доклад

В светлината на войната в Украйна, която преобърна всичко в Европа и променя по болезнен начин света, въпросът къде е България е все по-тревожен. И сякаш все по-малко българското общество проявява съпротивителни сили предвид недъзите на политическия ни "елит", който всеки ден затвърждава репутацията си за сигурна вечна номинация за наградите "Дарвин": Радев - гимнастикът на Путин: Не всеки може като Кабаева

Украйна осветява руски връзки при военните ни

В сайта Faktor.bg се появи част от доклад на Украинския център за реформи в отбраната (Центр оборонних реформ/Center for Defense Reforms). Докладът е озаглавен "TOY SOLDIERS: NATO military and intelligence officers in Russian active measures", като данните в него касаят не просто България, а цяла Европа. Частта за България от документа излиза на бял свят с помощта на Атлантическия съвет в България, посочва Factor.bg.

Какво пише в резюме – обръща се сериозно внимание на организацията Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР). Организацията не е нещо тайно – но имена от нея са сочени в доклада като пример за връзки с Кремъл чрез сродни руски организации (Международната конфедерация на генералите и адмиралите и офицерите от резерва, Руският съюз на ветераните) и прокарване на путинско-кремълски интереси в България. Конкретно посочени са Златан Стойков, бивш началник на генщаба на Българската армия, генералът от запаса Димитър Кръстев, капитанът от запаса Лазар Мурджев като служил в разузнаването ни, Цветан Тотомиров, бивш началник на генщаба на армията ни, генерал-майор Стоимен Стоименов. На челно място е и Николай Малинов, лидер на движение "Русофили" и обвинен в шпионаж в полза на Кремъл: Николай Малинов, Сергей Лавров и Стивън Сегал основават Интернационал на русофилите (СНИМКИ). А като заемащи ръководни постове в "Русофили" са указани още трима души – Златан Стойков, Петър Велков и бригаден генерал Димитър Шивиков, бивш зам.-командир на Специалните сили.

СНИМКА: Ген. Димитър Шивиков, личен архив

Шивиков попада във фокуса на общественото внимание, след като се забърка в два скандала: Бригаден генерал на съд заради използване на войнишки труд в своя изгода, като единият касаеше службата му в Афганистан – там обаче не беше доказано нищо, като както на първа, така и на втора инстанция генералът беше оправдан: Съдът оневини ген. Шивиков по "Афганистанското дело". Шивиков се появи и на политическия хоризонт – той беше основна фигура в протеста във Войводино в началото на 2019 година, когато се оформи буквално етнически конфликт заради незаконни къщи. Тогава беше пребит военнослужещ на активна служба във Специалните сили (ефрейтор) и напрежението бързо ескалира: Протестът във Войводиново - щипка разум, доста закани и обявено национално движение от генерал (ВИДЕО)

"Особено внимание заслужава движението "Войни за мир и национален суверенитет" (българско движение). То е свързано със асоциациите на български офицери в оставка, а основното му искане е "провъзгласяване на неутралитет на България" по време на агресивната война на Русия срещу Украйна", изрично пише в материала на Factor.bg от доклада, като се добавя, че основна цел е да се спре военната помощ от България за Украйна. Ръководител на "Войни за мир и национален суверенитет" е Цветан Тотомиров, според изнесените данни в материала.

Връзки се осветяват от аферата "Южен и Турски поток"

В продължение на вече над две денонощия на страницата си във Facebook организацията BG Elves (Българските елфи) публикува интересни данни за връзки на хора в България. Всичко започна с публикация, гарнирана с ВИДЕО, за данни от коредспонденцията на Александър Бабаков – човекът на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин що се отнася до "Турски поток". Кореспонденцията на Бабаков попадна в ръцете на BG Elves преди известно време – става въпрос за сериозна база данни, най-вече от имейла му: Пътната карта на "Газпром" за "Турски поток" през България: Пълна хронология

Какво е новото – този път дейността на руската фондация "Правфонд". Тя е създадена още през 2012 година и целта ѝ е да разпространява влиянието на Кремъл зад граница. "Правфонд" са организирали или са съучаствали в събития като "защитата на МОЧА" и редовно са отразявали събитията на това и сходни активни мероприятия. Съдим от информация в техните официални канали, можем да го прочетем и видим от материалите, които са публикували", констатират BG Elves. И добавят, че от 2022 година "Правфонд" изчезва като дейност, но в кореспонденцията на Бабаков изниква друг сюжет – предложение да се основе нова организация с кодово наименование "Справедлива помощ на сънародниците", която поема задачите на "Правфонд".

Къде в България преминава руското влияние от тази посока? BG Elves посочва, че специално в защита на Паметника на съветската армия е имало организирано събитие от Български антифашистки съюз (БАС). Регистрацията на домейна на сайта на БАС е направена с електронна поща с адрес michaela.stoyanova@yahoo.com (потвърждение през платформата Who.is), казват "елфите" и уточняват, че изглежда мейлът се ползва от Михаела Демиревска-Белухова. Човек с това име е бил част от състава на политическия кабинет на бившия министър на туризма Христо Проданов от БСП. Баща ѝ е Стоян Демиревски. За него интересното е следното - справка в Търговския регистър показва, че той е едноличен собственик на капитала на "Кристал химия трейдинг - БГ" ЕООД до 18.08.2014 година, след това едноличен собственик става Деян Игевски, роден на 17.07.1996 в Македония т.е. на 18 години, 1 месец и 1 ден, когато придобива компанията. В началото на 2017 година синдиците на КТБ публикуваха списък с некоректните длъжници на КТБ и се оказа, че компанията има дълг от 18 403 466 лв. към фалиралата банка. КТБ затвори врати на 20.06.2014, когато поиска специален надзор от БНБ и след това така и не възобнови дейност: Пуснаха списък на всички некоректни длъжници на КТБ

Отделно, в публикацията на "елфите" като интересно лице е посочен и Евгений Белий. Той е председател на организацията Български антифашистки съюз, а около 200 души в нейните рамки "редовно се събират в партийната централа на БСП. Ние знаем със сигурност още от преди, че БСП Стара Загора е имала директна комуникация с администрацията на Бабаков, за момента не сме решили кога да я покажем, но такава комуникация има. И БСП, и Български антифашистки съюз са си все едно едно и също", твърдят BG Elves.

