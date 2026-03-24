Белгия отвори стратегическите си запаси за Молдова след нефтения разлив

Белгийското правителство изпраща на Молдова помощ от стратегическите си запаси след нефтения разлив в река Днестър. Кризата с питейната вода в Молдова е пряка последица от руските удари в Украйна като засегна не само инфраструктурата, но и цялото население и екосистемите, коментира белгийският външен министър Максим Прево, цитиран от местни медии. Осъждаме тези действия най-решително, добавя той.

Сега Молдова ще получи от Белгия средства за пречистване на водата. Прево обещава помощта за страната да продължи с осигуряване на експерти, за да се намерят трайни решения, информира БТА.

В края на миналата седмица Молдова откри навлизане на нефтен разлив в реката след руски въздушни удари по украинска водноелектрическа централа. Според молдовския премиер Александру Мунтяну засегнатите са десетки хиляди души. Молдова си осигурява от Днестър питейна вода и вода за напояване.

Още: С удар по ВЕЦ: Русия остави хиляди жители на Молдова без вода (ВИДЕО)