Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati - уж санкции, но над 200 такива коли са внесени в Русия през ЕС

От 15 март 2022 г. до 1 януари 2025 г. в Русия са внесени най-малко 214 автомобила Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati и Rolls-Royce на стойност 5,9 милиарда рубли, въпреки наложените 19 пакета санкции от Европейския съюз. Автомобилите са получени от семействата на санкционирани руски олигарси, руски държавни изпълнители, ръководители на отбранителната промишленост и инвеститор в строителен проект в анексирания Крим. Това констатира разследващият проект TriTrace Investigations.

Най-големият вносител на луксозни автомобили в Русия е компанията Avtodom, която е отговорна за приблизително половината от доставените луксозни коли. Доставчиците включват компании, регистрирани в Казахстан, Беларус, Армения, Турция, Хонконг, както и компании в самия ЕС. Разследващите са установили директни доставки на автомобили Maserati от ЕС до Русия, въпреки европейските санкции.

СНИМКА: Христо Петров

Има за всеки

Например, Bentley Bentayga от 2024 г. на стойност над 27 милиона рубли, е регистрирано на АД "Казан Завод Старт", който произвежда далекобойни дронове "Шахед". Застраховката за това превозно средство, доставено в Русия чрез посредници в Турция и Беларус, е регистрирана на сина на Вадим Лигай, заместник-генерален директор на АД "Руски вертолети", според изтекли документи.

ООД "Интеграл" е получила Bentley Flying Spur Azure Hybrid от 2023 г. на стойност почти 20 милиона рубли. Компанията е собственост на Алексей Шацких, бивш член на Върховния съвет на анексирания насилствено от руснаците през 2014 година полуостров Крим.

Друг автомобил, Lamborghini Urus на стойност 37 милиона рубли, е закупен за 385 000 евро чрез компания в Казахстан и е регистриран на съпругата на Евгений Зубицки, олигарх под санкции на ЕС, който е съсобственик и президент на Индустриално-металургичния холдинг (ИМХ).

Луксозни автомобили са били внасяни най-често в Русия през Беларус (64 превозни средства), Турция (45), Казахстан (41), Италия (14) и Армения (10). Повече от половината превозни средства (116 от 206) са внесени през Евразийския икономически съюз (ЕАЕС). Разследващите журналисти отбелязват, че автомобилите най-често са били плащани в долари или евро, така че подобни транзакции е трябвало да бъдат засечени от европейските власти. ТУК можете да видите хронологията на приемането на санкции от ЕС срещу Путинова Русия.

