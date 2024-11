Без ръка, но няма обезщетение: Пушечното месо на Путин се чува все по-силно (ВИДЕО)

Без лява ръка, но с диагноза "обща болест" - за да не получиш уж полагаемото ти се и обещано обезщетение от режима на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. Посланието – трябваше да умреш в Украйна, но извади късмет и оживя, така го разбира осъден затворник, записал се в щурмовите отряди "Щурм Z", които са основна руска пехотна ударна сила по бойните полета в Украйна. Псувните му по адрес на руското военно министерство, защото не му дават 3 000 000 рубли за тежко нараняване/осакатяване, можете да чуете във видеоклипа - той се извинява на Путин, че псува, но се оплаква как "те били просто затворници (бел. ред. - "зек" е жаргонна дума за затворник: Затворническият закон: Мрачното настояще и бъдеще на руската армия и руското общество), които да загиват в месомелачката":

This is simply amazing! A convict from Storm Z appeals directly to Putin: he lost a hand in this "cursed Ukraine," but they are attributing it to a "general illness," denying him compensation and medical treatment. The man grows increasingly angry as the video goes on.



The… pic.twitter.com/DUq8pBfpx9

Какво направи войната? Какво ни казват политиците? Нищо не сме за тях – за тях сме месо, от което да правят пари – заключението на следващия руски войник, изпитал какво е пълномащабна война. Този специално твърди, че е командир на щурмово звено:

"Who are we to the politicians? To them, we are just meat." Another awakened Russian soldier from the assault reconnaissance unit realised that the state had abandoned many of his comrades, allegedly "missing in action," while politicians pocketed their money. pic.twitter.com/UbHrBXbHQJ

